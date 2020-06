Miklos Gaál sai taiteellista tutkimusta huomioivan Taidesäätiö Meritan palkinnon

Taidesäätiö Meritan 22 000 euron palkinto ansioituneelle tohtoriopiskelijalle nostaa esiin taiteilija-tutkijoita ja taiteellisen tutkimuksen moninaisia työskentelytapoja.

Taidesäätiö Meritan ja Taideyliopiston Kuvataideakatemian yhteistyössä jakama palkinto ansioituneelle taiteellisen tutkimuksen tohtoriopiskelijalle on myönnetty Miklos Gaálille. Taiteellinen tutkimus tarkoittaa tutkimusasetelmia, joissa taide ei ole pelkästään tutkimuksen kohde, vaan sen lähtökohta, päämäärä, konteksti tai metodi.

Miklos Gaál (s. 1974) on Amsterdamissa asuva suomalainen taiteilija, joka on kansainvälisesti tunnettu etenkin valokuvistaan. Viime vuosina hänen tuotantonsa kirjo on laajentunut liikkuvaan kuvaan, piirroksiin, erilaisilla painotekniikoilla toteutettuihin kuviin ja installaatioihin.

”Taiteilijuuteni ei ole välineeseen sidottua”, kertoo Gaál. ”Taiteen tekeminen tarjoaa monenlaisia keinoja käsitellä minua askarruttavia asioita. Tutkimus – lukeminen ja kirjoittaminen – on yksi työkalu lisää, jonka avulla voin päästä lähemmäs kiinnostuksen kohteitani.”

Gaál suorittaa parhaillaan tohtoriopintojaan Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Tutkimusaiheena on saksalaisen varhaisromantiikan taidefilosofian suhde nykytaiteeseen. Tutkimusprojektiin kuuluu muun muassa essee-elokuva Peacock Island, joka saa ensiesityksensä NaturVision -elokuvafestivaalilla Ludwigsburgissa Saksassa heinäkuussa 2020. Teos kertoo varhaisromantiikan aikana perustetusta puutarhasta, jonne on istutettu riikinkukkoja.

”Riikinkukkosaarella pääsin käsiksi aikakauden ajatteluun ja löysin uusia kysymyksiä, jotka ohjaavat osaltaan tutkimustani”, kertoo Gaál. ”Tulkitsen varhaisromantiikan ajattelua ajattomana ilmiönä. Monet sen käsittelemistä teemoista ovat edelleen ajankohtaisia ja näkyvät taiteen keskusteluissa vaikkapa kysymyksinä tekijyydestä, taideteokseen osallistumisesta sekä taiteen ja elämän yhdistämisestä.”

Taidesäätiö Meritan palkinto on suuruudeltaan 22 000 euroa, ja se jaettiin yhteistyössä Taideyliopiston Kuvataideakatemian kanssa nyt viidettä kertaa. Vuonna 2019 uudelleen suunnatun palkinnon tarkoitus on rohkaista tohtorintutkinnon edistämiseen ja luoda pohjaa tutkinnon jälkeiselle työlle taiteellisen tutkimuksen parissa.

Valintalautakuntaan kuuluivat Taidesäätiö Meritan asiamies Anu Kehusmaa, Turun yliopiston taidehistorian professori Tutta Palin sekä dekaani Johanna Vakkari ja esittelijänä professori Mika Elo Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta. Valinnan suoritti Taidesäätiö Meritan hallitus.