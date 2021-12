Mikroliikkuvuuden palveluksi konseptoinut suomalaisyhtiö sai 20 miljoonan euron rahoituspaketin

Suomalaisen Augmentin juuret ovat huippu-urheilussa ja yhtiö on tullut tunnetuksi Itävallassa käsityönä valmistetuista, maailman parhaisiin kuuluvista mäkihyppy- ja alppilajien suksista sekä Seinäjoella kokoonpantavista kilpapolkupyöristä. Yhtiön sähköpotkulautabrändi Augment.eco tarjoaa asiakkailleen mikroliikkuvuutta huoltopalvelumallilla, joka mahdollistaa huolettoman ja laadukkaan henkilökohtaisen sähköpotkulaudan vapaan käytön. Kiertotalouden mukaista liiketoimintamallia noudattava palvelu on Suomen lisäksi toiminnassa jo Ruotsissa, Tanskassa, Itävallassa, Ranskassa ja Italiassa. Yhtiön saama 20 miljoonan euron rahoituspaketti mahdollistaa nykyisen 12 000 sähköpotkulauta-asiakkuuden kasvattamisen 65 000:een vuoden 2022 aikana.

”Collector Bank tuntee hyvin liiketoiminnan kansainvälisessä ympäristössä ja uskoo Augmentin potentiaaliin erottautua katujen varsilta tutuista skuuteista ekologisella ja kestävällä, markkinoiden ensimmäisellä tilauspohjaisella liiketoimintamallilla. Laajensimme palvelun vuoden aikana viiteen uuteen maahan ja nautimme kaikkialla korkeasta asiakastyytyväisyydestä. Saamallamme lainarahoituksella pystymme ottamaan seuraavan kasvuaskeleen ilman oman pääoman ehtoisia kierroksia, sillä uskomme luomamme toimintamallin erottuvan edukseen uudella, kritiikkiäkin saaneella toimialalla”, kertoo Augmentin luonut yrittäjä Jukka Peltola.

Augment on kehittänyt mikroliikkuvuuteen saumattoman huoltopalvelumallin, jossa asiakkaat saavat vapaasti käyttää henkilökohtaista sähköistä kulkuvälinettään Augmentin vastatessa sen jatkuvasta toimivuudesta.

”Palvelu on tärkeä, sillä sähköpotkulauta on hienoa teknologiaa sisältävä kulkuneuvo, joka kuljettaa pieneen kokoonsa suhteutettuna suurta kuormaa ja joutuu vääjäämättä kovalle rasitukselle”, jatkaaPeltola ja lisää: ”Sen sijaan, että asiakas joutuisi etsimään omaksi ostamalleen kulkuvälineelle korjaajaa tai ostamaan uuden, me vastaamme skuuttilaivastomme toiminnasta ja huollosta. Palvelumme onkin osa kestävää kiertotaloutta. Asiakkaan skuutti myös päivittyy applikaatiomaailman tapaan automaattisesti ja laitteisiin tuodaan uusia ominaisuuksia huollon yhteydessä.”

Tulevaisuuden kaupunkiympäristö on mikroliikkuva

Mikromobiliteetti on Peltolan mukaan Suomessakin pian konkreettinen lenkki ihmisten päivittäisessä työ- ja vapaa-ajan liikkumisessa. Sähköisen pienliikkumisen palvelut tukevat kaupunkien päästötavoitteiden saavuttamista, sillä sähköpotkulauta on omiaan kasvattamaan julkisen sisääntuloliikenteen suosiota ja sitä kautta myös vähentämään yksityisautoilua keskustoissa.

”Matka kodista julkisen liikennevälineen pysäkille ja sieltä töihin tai opintojen pariin onnistuu sähköpotkulaudalla helpommin kuin millään muulla välineellä, joten se on konkreettinen osa sujuvaa joukkoliikennettä. Tilauspalveluna tarjoamamme Augment-skuutti on kevyt, nopea ja menee kasaan, joten sen voi kätevästi ottaa mukaan julkisiin liikennevälineisiin. Arki sujuukin sillä ilman autoruuhkassa seisomista tai kallista parkkipaikka etsiessä. Koska se on helposti kotona tai töissä säilytettävissä, se myös löytyy heti kun pitää lähteä liikkeelle”, jatkaa Jukka Peltola.

Jo miljoona kilometriä kuukaudessa

Augmentin sähköskuuteilla ajetaan tällä hetkellä miljoona kilometriä kuukaudessa. Yhtiön keräämän asiakaspalautteen ja huoltoraporttien perusteella on huomattu, että henkilökohtaisten sähköpotkulautojen haltijat ajavat vastuullisesti. Yli 65 % Augmentin asiakkaista on vähentänyt auton käyttöä ja puolet asiakkaista käyttää sähköpotkulautaa työmatkoihin. Julkiseen liikenteeseen laudan yhdistää tällä hetkellä 35 % asiakkaista.

”Tunnistamme Augmentin vahvan tilauspohjaisen liiketoiminnan osaamisen ja vastuullisen toimintamallin, joka yhdistettynä kansainvälisten markkinoiden ymmärrykseen on merkittävää. Huoltopalvelu on osa kiertotaloutta, jota pidämme tärkeänä osana kokonaiskonseptia. Olemme iloisia saadessamme osaltamme auttaa yritystä kasvussaan ja onkin helppoa nähdä tässä vahvan kansainvälisen kasvupotentiaalin omaava suomalainen menestyjä”, kertoo Collector Bankin Karl-Mikael (Miku) Holmbäck.

Mikroliikkuvuus Augment.eco-palveluna

Augment.eco on asiakkaan käytössä 24 kuukauden huoltopalvelusopimuksella, jonka hinta mallista riippuen on kertamaksulla 550 tai 670 euroa tai alkaen 22,95 euroa kuussa. Maksuvälistä riippumatta kaikki Augment-palvelut, eli huoltotakuu, laitekasko, vaihto uuteen ja mallin vaihto ovat voimassa koko sopimusajan, jonka lopussa asiakas voi lunastaa laitteen itselleen 29 eurolla tai uusia sopimuksen. Augmentin kalusto kuuluu laadukkaimpaan skuuttikategoriaan, jonka verrokkiskuutit maksavat vähittäiskaupassa 700 eurosta alkaen.

Suomalaisen Augmentin juuret ovat huippu-urheilussa

Suomalainen Jukka Peltola ja itävaltalaiset Franz Angerer sekä Michael ja Albert Kogler perustivat Croc Ski GmbH -suksitehtaan Itävaltaan suomalaisen CSH Group Oy:n tytäryhtiöksi vuonna 2015. Yhtiö ja sen tuotemerkki vaihdettiin Augment Ski GmbH:ksi ja suksitehtaan sisaryhtiö Augment Mobility Oy aloitti samana vuonna hiilikuiturunkoisten kilpapolkupyörien kokoonpanon Seinäjoella. Augment valmistaa Itävallassa edelleen käsityönä maailman parhaimmistoon kuuluvat mäkihyppy- ja alppilajien sukset.

Collector Bank on vuonna 1999 perustettu ja vuodesta 2015 pankkitoimintaa harjoittanut digitaalinen pankki, joka tarjoaa rahoitusratkaisuja henkilö- ja yritysasiakkaille. Collector AB on listattu Tukholman Nasdaq-pörssiin.