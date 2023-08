Miksi dinosauruksia ei enää ole, mutta muurahaisia on? Kirja esittää teorian.

Muurahaisia ja dinosauruksia on satiirinen taru, poliittinen allegoria ja ekologinen varoitus. Maailmankaikkeus on kolkko paikka, jossa älyllinen elämä tuntuu loistavan poissaolollaan. Olisi kaikkien todennäköisyyksien vastaista, että maapallolla kehittyisi samanaikaisesti kaksi älykästä lajia. Vielä hullumpaa olisi, jos nuo lajit kohtaisivat, muodostaisivat liiton ja rakentaisivat yhdessä sivilisaation. Mutta kun aikaa on rajattomasti, mikä tahansa on mahdollista.

Muurahaisten ja dinosaurusten liitto saa alkunsa niinkin arkipäiväisestä asiasta kuin hammashoidosta. Vaatimaton alku, mutta sivilisaatio ponnistaa siitä korkeuksiin ja aina avaruuteen asti. Matkan varrella kehittyvät myös kirjoitustaito, tiede, teollisuus, sodankäynti ja paljon muuta. Sodankäynti nousee romaanissa taidoista kehittyneimmäksi. Myös pimeä aine tulee tutuksi.

Liu Cixin (s. 1963) on kiinalainen kirjailija, joka on voittanut useita palkintoja, muun muassa yhdeksän kertaa Kiinan tärkeimmän Galaxy Award -scifipalkinnon sekä kansainvälisen Hugo-palkinnon. Liun teoksia on Kiinassa myyty yli seitsemän miljoonaa kappaletta. Muistoja planeetta Maasta -trilogiasta on tullut kansainvälinen ilmiö, ja se nosti Liun nimen matematiikasta, maailmankaikkeudesta ja tieteellisestä spekulaatiosta kiinnostuneiden huulille. Yksi heistä on presidentti Barack Obama, joka luonnehti trilogiaa "villin kekseliääksi ja todella mielenkiintoiseksi". Fantasiakirjallisuuden tunnetuin nykynimi George R. R. Martin luonnehti sarjaa puolestaan "ainutlaatuiseksi sekoitukseksi tieteellistä ja filosofista spekulaatiota, politiikkaa, historiaa, salaliittoteoriaa ja kosmologiaa".



Cixin vieraili Suomessa Worldcon-tapahtumassa vuonna 2017. Kolmen kappaleen probleema -kirjan tv-sovitus saa ensi iltansa Netflixillä näillä näkymin tammikuussa 2024.