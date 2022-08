Miksi lukiolaiset uupuvat? Uutuuskirja auttaa vanhempia tukemaan nuortaan

Suomen lukioissa opiskelee tällä hetkellä noin 100 000 nuorta, jotka ovat monin tavoin kunnollisempia ja tavoitteellisempia kuin vanhempiensa sukupolvi. He kuitenkin voivat huonommin koventuneiden suorituspaineiden maailmassa. Väsymyksestä, pitkistä päivistä ja ahdistuksesta on tullut arkipäivää.

Lukion opinto-ohjaajana työskentelevä Liisa Huhta on haastatellut Uupuneet nuoret pärjääjät -kirjaa varten kymmeniä nuoria, jotka kertovat avoimesti väsymyksestään, huolistaan ja oireiluistaan. Heidän tarinoidensa kautta välittyy elävä kuva tämän päivän lukiolaisen todellisuudesta. Millaista on elää nykyajan suorituskeskeisessä yhteiskunnassa, jossa joutenolo mielletään helposti laiskuudeksi ja menestyminen on tavoiteltavin asia elämässä?

Avuksi 2020-luvun lukiolaisen vanhemmalle Huhta tarjoaa kirjassaan 10 konkreettista ohjetta nuoren tukemiseen ja kasvurauhan vaalimiseen.

Liisa Huhta (s. 1975) on tamperelainen opinto-ohjaaja. Hän on työskennellyt myös tasa-arvotutkijana, opettajana, kouluttajana, luennoitsijana ja kolumnistina. Häneltä on aiemmin julkaistu Tasa-arvosta lisäarvoa ja yhdessä Rosa Meriläisen kanssa kirjat Kilttien kapina: tottelemattomuuden alkeet naisille ja Feministin käsikirja.

253 sivua | Saatavana painettuna kirjana, e- ja äänikirjana