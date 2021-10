Miksi suomalaiset ovat onnellisia? Miksi valta turmelee? Miksi markkinat toimivat? – Uutuuskirja vastaa muun muassa näihin kysymyksiin!

Skitsofrenia-termistä tulisi luopua! 1.10.2021 09:45:00 EEST | Kutsu

Maailman mielenterveyspäivänä 10.10.2021 klo 12.30–15.00 järjestetään Skitsofrenia - onko diagnoosi totta? -tietokirjan julkistamistilaisuus Lapinlahden Lähteellä Helsingissä. Tilaisuus on osa Lapinlahden Lähteen Maailman mielenterveyspäivän ja Aleksis Kiven päivän ohjelmaa. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä Nousevan mielen FB-sivujen kautta. Ks. linkki tilaisuuteen: dy.fi/kvu Kirjan kirjoittajat ovat Karoliina Maanmieli, Tapio Gauffin ja Nisse Suutarinen ja sen on kustantanut Basam Books. Se julkaistaan osana Basam Booksin "Toivon näkökulmia mielenterveystyöhön" -kirjasarjaa. Kirjassa tarjotaan vaihtoehtoinen malli psykoosin hoitoon sekä käsitellään psykoosin ja skitsofrenian nykyisen hoidon ongelmia. Kirjan teesejä ovat muun muassa: 1) Skitsofrenia-termistä on luovuttava 2) Psykoosilääkityksen suhteen on kunnioitettava potilaan itsemääräämisoikeutta 3) Traumanäkökulma on huomioitava psykoosin hoidossa. Näiden teesien perustelemisen ohella kirjassa esitellään laajasti Keroputaan