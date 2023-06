Miksi yritykset eivät kasva? – SuomiAreenan lavalla yrityksiä, joille kasvu tarkoittaa ihan eri asioita

Toimitusjohtaja Sandra Lounamaa Gubbesta havaitsi ystävineen, että vanhusten ystäväpalveluille on huutava pula. Naiset perustivat start upin, josta tuli neljässä ja puolessa vuodessa kansainvälinen yritys, jonka listoilla on yli 10 000 Gubbe-avustajaa. ”Meillä on ollut alusta saakka kasvun mindset. Nyt toimimme Suomessa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Haluamme myös luoda hyvää ja merkityksellistä työtä nuorille aikuisille”, Lounamaa kertoo.



Kuvittaja ja yksinyrittäjä Linda Saukko-Rauta Redanredanista puolestaan kertoo, miten tylsistymisen karkotuksesta piirtämällä voikin tulla oma ura ja yritys. ”Olen yksinyrittäjä – ja ylpeä siitä. Minulla oli yrityksessä kolmen vuoden ajan myös toinen työntekijä, mutta totesin, että yksinyrittäjänä säilytän vapauteni”, Saukko-Rauta kuvailee.



Kovanen Capitalin toimitusjohtaja Eeva Kovanen kertoo perheyrityksen muutoksesta kuljetusalan organisaatiosta sijoitusalan yhtiöksi. Millaista on astua oman isän saappaisiin? "Nopeasti muuttuvassa maailmassa samat pyörät eivät voi pyöriä vaan toiminta vaatii jatkuvaa uudistumiskykyä. Kasvu vaatii yrittäjiltä kykyä luoda osaava organisaatio ympärilleen, jolle antaa vastuuta. Muun muassa se, että yrittäjä pystyy pitämään lomansa, kertoo siitä, että organisaatio ei ole täysin riippuvainen enää yrittäjästä vaan yritys on valmis kasvamaan", Kovanen toteaa.



Tutkimuksen näkökulmaa keskusteluun tuo Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja, professori Matti Muhos. ”Yrityksen kasvu edellyttää yritykseltä halua ja kykyä siihen. Yrittäjien pitäisi kokea kasvu palkitsevana ja tuntea hallitsevansa siihen liittyvät riskit. Epäonnistumisen pelosta täytyy siis päästä yli. Uuden yrityksen perustamiseen kevytyrittäjyys voi olla yksi askel”, Muhos sanoo.



Keskustelijat kertovat SuomiAreenassa, miksi esimerkiksi ensimmäisen työntekijän palkkaaminen voi olla erityisen haastavaa yrittäjälle. Puuttuuko suomalaisilta yrityksiltä rohkeus tavoitella kasvua? Keskustelussa pohditaan, millä tavalla yrittäjyysilmastoa ja yhteiskuntaamme pitäisi kehittää, että epäonnistumisen pelko vähenisi sekä selvitetään, mitä kokeilukulttuuri voisi parhaimmillaan olla. Millaisia kansainvälisiä esimerkkejä on mm. riskien jakamisesta? Miten verkostot auttavat kehittämään tuotteita ja palveluja, jotka uppoavat asiakaskuntaan kuin kuuma veitsi voihin?



Keskustelun juontaa Ylestä tuttu uutisankkuri ja tuottaja Petteri Löppönen, ja sen järjestää Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti. Keskustelua on mahdollista katsoa myös MTV Katsomossa.



Aika: pe 30.6. klo 13.00 – 13.45

Paikka: Kauppakeskus Puuvilla, Siltapuistokatu 14, Pori





Sandra Lounamaa

Linda Saukko-Rauta

Matti Muhos



Haastateltavien yhteystiedot:

Matti Muhos, johtaja, professori, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

matti.muhos@oulu.fi, 0400 407 590



Sandra Lounamaa, toimitusjohtaja, Gubbe Oy

sandra@gubbe.io, 040 835 8367

Linda Saukko-Rauta, kuvittaja, yrittäjä, Redanredan Oy

linda@redanredan.fi, 050 5906 323



Eeva Kovanen, toimitusjohtaja, Kovanen Capital Oy

eeva.kovanen@kovanencapital.fi, 0400 999 444



Lisätietoja ja pressimateriaalia:

Minna Kilpeläinen, viestintäasiantuntija, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

minna.kilpelainen@oulu.fi, 040 3523608