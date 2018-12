Milja Kauniston Storytel Original -äänikirjasarjassa ratkotaan kabareen murhapolttoa naisvankilan vankien avustuksella

Tänään julkaistu Elysée Montmartre vie aikamatkalle vuoden 1900 Pariisiin. Tosielämästä ammentava sarja on sekoitus veijaritarinaa ja murhamysteeriä. Myös sen tunnusmusiikki on Milja Kauniston käsialaa.

Kirjailija Milja Kaunisto on tunnettu Ranskaan sijoittuvista historiallisista romaaneistaan. Tuoreessa äänikirjasarjassaan Elysée Montmartre Kaunisto sukeltaa vuoden 1900 Pariisiin.

Aistillisen ja lennokkaan sarjan päähenkilö Albert S. Grosjean on raitis nuorimies, joka epäonnekseen on syntynyt Pariisin suurimmassa naistenvankilassa. Hän toimii vartijakokelaana ainoana toiveenaan päästä poliisiksi. Sitten kohtalo heittää hänen eteensä ilomielisen suomalaistaiteilijan Ville Vallgrenin.

Helmikuussa Elysée Montmartren kabaree roihuaa heidän silmiensä edessä. Tästä alkaa kabareepalojen sarja, jota selvittäessään Albert joutuu alamaailman pyörteisiin ja kohtaamaan äitinsä synkät salaisuudet. Apunaan hänellä on paitsi suomalaistaiteilija myös kaikki naisvankilan vangit, Pariisin yöelämän asiantuntijat.

Sarjassa on kymmenen osaa, joista kukin kestää noin tunnin. Kunkin jakson alussa ja lopussa soi Milja Kauniston ja Olivier Boutonin duetto, ranskankielinen kappale Le Vieux Carrousel. Sarjan lukee näyttelijä Aleksi Holkko.

Kaunisto kirjoitti nyt ensimmäistä kertaa Storytel Original -sarjan. Äänikirja vaatii hänestä enemmän visuaalisuutta kuin painettu kirja, joten hän huomasi kirjoittaessaan keskittyvänsä mielikuviin, tarkkaan kuvailuun, hajuihin ja vahvoihin henkilöhahmoihin.

”Väkevästi vetävä juoni on kuitenkin tärkeintä. Juonen on oltava nopeatempoisempi. Se vaatii kirjoittajalta paljon, mutta opettaa myös tiivistämään. Äänikirjan kirjoitus on erinomainen oppiläksy vetävän fiktion luomiseen”, hän kuvailee.

Kaunisto on tottunut historialliseen taustatutkimukseen. Kuten hänen aiemmissakin teoksissaan, Elysée Montmartressa on hänen mukaansa enemmän tositarinaa kuin keksittyä. Kaikki taiteilijat ovat todellisia henkilöitä, samoin esimerkiksi Moulin Rougen tähtitanssijatar.

Saint-Lazaren vankilaa hän kertoo kuvanneensa sellaisena kuin se tuolloin oli, ja Montmartren juurella sijaitseva Elysée Montmartre todella paloi helmikuussa 1900.

”Olen saanut käydä Elysée Montmartren kulisseissa Pariisin-vuosinani. Sieltä sai kipinän myös tämä tarina.”

Storytel Original -äänikirjasarjat on kirjoitettu suoraan kuunneltaviksi. Suomen Storytel julkaisee tänä vuonna yhteensä noin 40 äänikirjasarjaa, joista puolet on kotimaisia ja puolet käännettyjä. Sarjat ovat kuunneltavissa vain Storytel-kirjapalvelussa.