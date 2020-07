Millainen on hyvä vuokrailmoitus?

Hyvällä vuokrailmoituksella vuokranantaja voi erottua asunnollaan vuokramarkkinoilla. Erityisesti poikkeusolojen aikana hyvän vuokrailmoituksen sekä vuokrausprosessissa hyödynnettävien digitaalisten työkalujen merkitykset korostuvat. Suomen Vuokranantajien neuvontalakimies Minni Yli-Olli kertoo, millaisella vuokrailmoituksella vuokranantaja voi erottua kiristyvässä kilpailussakin.

Hurmaa kuvilla, vakuuta pohjatiedoilla

Hyvän vuokrailmoituksen tunnistaa laadukkaista kuvista. Kuvat luovat ensivaikutelman asunnosta. Hyviin kuviin käytetyt eurot maksavat itsensä yleensä takaisin vuokrauksen helpottuessa.

Kuvien lisäksi hyvässä vuokrailmoituksessa tulisi mainita asunnon tiedot, kuten sijainti, koko ja kunto. Pohjapiirros on tärkeä apuväline, kun vuokralainen sommittelee mielessään huonekaluja paikoilleen. Lisäksi ilmoituksessa kannattaa mainita asunnon muut ominaisuudet, esimerkiksi onko asunnossa parveketta ja sisältyykö asuntoon astianpesukone tai varastotila.

Mitä maksaa ja onko rajoituksia?

Vuokra ja mahdolliset muut maksut, kuten vesimaksu ja vakuus, tulee ilmoittaa selkeästi. Vuokrailmoituksessa olisi hyvä ilmoittaa myös vuokrasopimukseen liittyviä ehtoja, kuten saako asuntoon tuoda lemmikkejä ja mahdollinen tupakointikielto.

Luoko ilmoitus mielikuvan viihtyisästä kodista?

Vuokrailmoituksen toimivuutta voi testata miettimällä, voisiko kuvitella itsensä asumassa tässä kodissa. Vuokrailmoitusta kannattaa yrittää miettiä vuokralaisen näkökulmasta - mitkä tekijät tekevät asunnosta kiinnostavan vuokralaisen kannalta. Asuntoon liittyviä etuja kannattaa korostaa, esimerkiksi mahdollista autopaikkaa sekä liikenneyhteyksiä.

Mitä tarkemmin tietoja vuokrattavasta kohteesta kertoo vuokrailmoituksessa, sitä sujuvampaa on löytää juuri tässä kodissa viihtyvä asukas. Tämä kannattaa pitää ohjenuorana mielessä vuokrailmoitusta tehtäessä.

Videot ja etänäyttöjen järjestäminen helpottavat vuokraamista poikkeusaikana

Vuokrailmoitukseen voi ottaa mukaan videon asunnosta tai järjestää asunnon etänäyttöjä videoyhteyden avulla. Vuokrauksen etäprosessissakin on hyvä huomioida vuorovaikutus vuokralaisen kanssa. Perinteisen asuntonäytön sijaan vuokralaisehdokkaita voi haastatella puhelimitse tai videoyhteyden avulla.

Löytyikö match? Digitaaliset työkalut sujuvoittavat vuokrasuhdetta myös jatkossa

Kun vuokrailmoituksen ja asuntonäytön pohjalta vuokralainen ja koti löytävät toisensa, on prosessi vasta alussa. Myös vuokrausprosessin edetessä voi hyödyntää digitaalisia välineitä. Ennen vuokrasopimuksen tekemistä voi tarkistaa vuokralaisen luottotiedot netissä. Vuokrasopimuksen allekirjoittaminen onnistuu puolestaan digitaalisesti sähköisen allekirjoituksen avulla. Kun sopiva vuokralainen on löytynyt ja vuokrasopimus on allekirjoitettu, on vuokrausprosessia mahdollista jatkaa etänä. Esimerkiksi avainten noutoon ja muuttotarkastuksen tekoon löytyy erilaisia palveluja.

Vuokrausprosessissa on hyvä pohtia digitaalisten välineiden käyttämistä. Vuokrauksen voi tehdä alkuun vaikka osittain digitaalisesti, jos koko prosessia ei halua suorittaa etänä. Lisäksi olisi hyvä huomioida myös vuokralaisen toiveet erilaisia vaihtoehtoja suunniteltaessa.