Millainen puhelin koululaiselle? 4 vinkkiä järkeville ostoksille

1. Käytetty puhelin on järkivalinta

Lasten touhuissa puhelimella on aito vaara rikkoontua tai unohtua matkasta. Mitä kalliimpi puhelin, sitä suurempi on yleensä vanhemman harmitus kännykän rikkoutuessa tai kadotessa. ”Käytetty kännykkä on hinta–harmitussuhteeltaan parempi valinta”, myymäläpäällikkö Mikko Yrjölä Powerilta vinkkaa. Monelle koululaiselle älypuhelin on joka tapauksessa uusi kokemus, joten uutuudenhohtoa on joka tapauksessa luvassa.



2. Koko, joka sopii käyttäjän käteen

Älypuhelinten uusien mallien koko on kasvanut viime vuosina. Koululaisen puhelinta hankkiessa on kuitenkin tärkeä miettiä, että puhelin sopii pieneen käteen. Kun lapsi saa puhelimesta hyvän otteen, pysyy se myös vauhdissa paremmin mukana putoamatta.

iPhonen vanhemmat mallit, kuten iPhone SE, iPhone 6, 7 ja 8 ovat kooltaan uusimpia malleja pienempiä. Näissä malleissa on riittävä kamera videopuheluihin vanhempien ja kaverien kanssa.

Uudemmissa malleissa on yksi yllättäjä: iPhone 11 Pro, joka on edellä lueteltuja malleja vain aavistuksen isompi. iPhone 11 Pro:n kolme kameraa ja syväterävyystehosteen luova muotokuvatila kelpaavat teinillekin.



3. Suojakuori ja näytönsuoja ovat halpa huolivakuutus

Kännykän suojakuori on ehdoton varuste suojaamaan lapsen puhelinta kolhuilta. Ja vaikka käytetyn puhelimen väri ei olisi se kaikkein mieluisin, suojakuori peittää usein puhelimen perusvärin ja lapsi voi ilmaista itseään juuri mieleisellään suojakuorella.

Näytönsuoja eli ns. panssarikalvo on näytön päälle asennettava suoja, joka ottaa kolhut vastaan. Näytönsuoja ei kokonaan estä näytön rikkoutumista, mutta se suojaa alle jäävää puhelimen omaa lasia. Lasin vaihtaminen on usein jopa useampia satasia maksava operaatio, kun taas panssarilasin saa alle neljälläkympillä.



4. Kestävä akku tuo mielenrauhaa vanhemmille

Kun lapsi opettelee kännykän käyttöä, akun lataaminen on rutiini, joka pitää opetella. Joskus lataaminen saattaa lapselta unohtua, joten kestävä akku on koululaisen puhelimen tärkeä ominaisuus. Mitä parempi akun kesto puhelimessa on, sitä varmemmin vanhempi saa lapsensa puhelimella kiinni.

Kun ostaa käytetyn puhelimen niihin erikoistuneelta toimijalta, esimerkiksi Power-liikkeen RePOWER-valikoimasta, akun kapasiteetti on testattu ja tarvittaessa akku on vaihdettu uuteen.



Koulujen alku on hyvä syy hankkiutua eroon myös kotien kaappien perukoille unohtuneista varapuhelimista, sillä juuri nyt kaupoilla on monta ensipuhelimen ostajaa, joille käytettykin puhelin on uusi ja tärkeä kokemus.





Mikä on RePOWER?