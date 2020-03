Millaisessa koulussa opitaan parhaiten? Parmaco tähtää oppimisen edelläkävijäksi

Lainattavia rakennuksia kuntien tarpeisiin valmistava Parmaco tähtää oppimisen edelläkävijäksi. Yrityksen missiona on tarjota maailman lapsille parhaat mahdolliset tilat oppimiseen.

– Toimintamme lähtökohtana on lasten hyvinvointi ja oppiminen parhaassa mahdollisessa ympäristössä. Päiväkodissa ja koulussa rakennetaan kriittisen tärkeä perusta tulevaisuuteen, toteaa Parmacon toimitusjohtaja Ossi Alastalo painokkaasti.

– Meidät on mielletty rakennusyritykseksi, mutta konseptimme sisältää paljon muutakin, ja viemme sitä jatkuvasti eteenpäin asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Niin paljon tragediaa kuin nyt jylläävään koronavirusepidemiaan liittyykin, vie se varmasti oppimista uusille urille ja edistää erilaisten vaihtoehtojen rohkeaa käyttämistä. Digitaaliset ratkaisut eivät kuitenkaan ole yksinään ratkaisu, vaan tarvitaan niin oppilaiden kuin kuntienkin näkökulmasta oikeanlaisia tiloja sekä tilojen ja tekniikan oivaltavaa yhdistämistä, Alastalo jatkaa.

Suomessa on uusien muunneltavien ja entistä avoimempien oppimisympäristöjen myötä käyty runsaasti keskustelua oppimisen ympärillä.

– Näkemyksiä on monenlaisia ja tutkimustietoa vasta vähän. Oppimisen metodit ja mahdollisuudet monipuolistuvat jatkuvasti ja vaatimuksen tilojen suhteen muuttuvat. Kehitämme kouluja ja päiväkoteja, joissa lapsilla on ilo oppia ja henkilökunnalla on erinomaiset olosuhteet toteuttaa pedagogista työtään. Haluamme myös osaltamme varmistaa, että Suomi pysyy oppimisen kärkimaana ja viedä tulevaisuudessa tietotaitoa Ruotsin lisäksi muuallekin. Siksi aiomme pitää yllä keskustelua ja oppia eri alojen asiantuntijoilta mahdollisimman paljon toimintamme tueksi, kertoo Alastalo.

Jatkossa koulut ja päiväkodit keskiössä



Parmaco keskittyy jatkossa entistä voimakkaammin koulujen ja päiväkotien lainaamiseen.



– Rakennuksemme ovat jo suurimmassa osassa kunnista paras valinta niin taloudellisuuden, ekologisuuden kuin turvallisuudenkin kannalta. Se ei meille kuitenkaan vielä riitä, vaan haluamme että ne ovat myös oppimisen näkökulmasta paras valinta. Olemme jo käyneet keskusteluja eri tahojen kanssa ja haastamme mukaan kaikkia oppimisen asiantuntijoita. Istahdamme siis koulunpenkille itsekin ja lähdemme määrätietoisesti tuomaan oppimaamme käytäntöön toimittamissamme rakennuksissa lasten hyvinvoinnin edistämiseksi, Alastalo linjaa.

Koulujen lainaaminen helpottaa kuntien ahdinkoa



Kuntien huonoon taloustilanteeseen tulisi hakea uudenlaisia ratkaisuja monella rintamalla.

– Käyttäjänäkökulman lisäksi koulujen ja päiväkotien lainaaminen tarjoaa vaihtoehdon raskaille investoinneille, jotka etenkin muuttotappiokunnissa uhkaavat kaatua tulevien sukupolvien niskaan. Tässäkin suhteessa on syytä ajatella nykyisiä lapsia ja nuoria.

Yleisesti ottaen lainaamisessa on pienemmät riskit kuin investoinnissa.

– Lainaaminen mahdollistaa reagoinnin käyttäjämäärän vaihteluun tilojen määrää säätelemällä. Lainattavia rakennuksia voi myös liittää kokonaisuuksiksi jo paikalla olevien rakennusten oheen. Lisäksi riski rakennuksen kunnosta on toimittajalla, koska kunta palauttaa sen takaisin lainaperiodin jälkeen, selvittää Alastalo.

Oppimisen asiantuntijoita haastetaan mukaa

Parmacon verkkosivuilla osoitteessa parmaco.fi/smarterlearning oppimisen asiantuntijat voivat vastata kyselyyn ja ilmoittautua mukaan keskusteluun.