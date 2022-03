Millaista on olla aikuinen ilman omaa perhettä? Mikään ei voisi olla paremmin on kirpaisevan ajankohtainen romaani lasten saamisesta ja lapsettomuudesta

Kuinka pilataan täydellinen viikonloppu perheen kesken? Menestynyt arkkitehti Ida on juuri täyttänyt neljäkymmentä ja päättänyt jäädyttää munasolujaan. Ida aikoo kertoa päätöksestään perheelleen viikonloppuna, kun kaikki kokoontuvat suvun mökille juhlimaan äidin 65-vuotispäiviä. Sitten Idan pikkusisko Marthe kertoo omat suuret uutisensa.

Mikään ei voisi olla paremmin on kipeänhauska kertomus perhesuhteista ja lapsuudenperheen dynamiikasta, joka ei tunnu muuttuvan, vaikka ihmiset kasvavat. Romaani kuvaa riemastuttavan tarkkanäköisesti pohjoismaista lapsiperheidylliä ja kysyy, voiko ilman lapsia elää hyvää elämää.

”He ostavat isomman asunnon tai rivitalonpätkän puutarhoineen, joo joo, taisivathan he sanoa, etteivät ikinä muuttaisi kaupungin ulkopuolelle, mutta ajattele, että lapset voi päästää suoraan ulos, he hankkivat kaiken sen, mille vielä muutama vuosi sitten nauroivat, autotallin ja kaksi autoa ja Weberin grillin, jonka kokoa he hieman nolostelevat, mutta iso grilli on niin kätevä, kun on paljon porukkaa ystäväperheiden tullessa käymään, ja on puuroa ja pulautuksia ja tahroja ja pissaa ja kakkaa ja räkää ja liian vähän unta, niin vähän unta, ja jatkuvaa kitinää ja vesirokko joka lapsella ja mahatauti joka lapsella ja flunssa joka lapsella ja sitten uusi mahatautikierros.

Ja he syövät joka aamu aamiaista yhdessä, kolmistaan tai nelistään tai viisistään, nukahtavat joka ilta jonkun viereen, lähelle toista, ja joka yö heidät herättää lapsi, joka haluaa nukkua heidän sängyssään, lapsi jonka ympärille he kietovat kätensä ja joka on heidän omansa.”

Norjalaiskirjailija Marie Aubert nousi kotimaassaan tunnetuksi jo esikoisteoksellaan, novellikokoelmalla Kan jeg bli med deg hjem. Mikään ei voisi olla paremmin on palkittu arvostetulla Ungdommens kritikerpris -palkinnolla ja se on ollut arvostelu- ja myyntimenestys Norjan lisäksi myös Ruotsissa. Oslossa asuva Aubert saapuu Suomeen Helsinki Lit-kirjallisuusfestivaaleille toukokuussa.



Marie Aubert: Mikään ei voisi olla paremmin

alkuteos Voksne mennesker

Suomentanut Aino Ahonen

144 sivua

Myös äänikirjana, lukija Pirjo Heikkilä



Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi