Milloin sähköpyörä tarvitsee liikennevakuutuksen?

Sähköisiä liikennevälineitä koskevat säännöt voivat saada kuluttajan pään pyörälle. Sähköistettyjä polkupyöriä on kahdenlaisia: sähköavusteisia, jotka vaativat myös polkemista, sekä moottorilla liikkuvia, joita ei tarvitse välttämättä itse polkea. Laitekaupoilla saa tosiaan olla valppaana.

Kevyet sähköiset liikkumisvälineet, kuten sähköavusteiset polkupyörät, eivät tarvitse liikennevakuutusta. Niissä moottorin teho saa olla korkeintaan 250 W ja avustuksen tulee kytkeytyä pois päältä, kun nopeutta on yli 25 km/h. Pyörässä voi olla niin sanottu lähtöavustus, eli se voi liikkua polkematta enintään 6 km/h. Nämä luokitellaan lainsäädännössä polkupyöriksi, ja niillä liikuttaessa noudatetaan polkupyöräilijöiden liikennesääntöjä.

Tätä nopeammat ja tehokkaammat kulkupelit on aina liikennevakuutettava. Jos moottorin teho ylittää kevyiden sähköisten liikkumisvälineiden raja-arvon, eli 250 W, tai jos nopeus moottorin avustuksella on yli 25 km/h, tarvitaan pyörälle liikennevakuutus. Sen voi hankkia liikennevakuutuksia myyvästä vakuutusyhtiöstä.

Sääntöviidakko voi tuntua hankalalta, mutta kun selvittää pyörän moottorin tehon ja nopeuden, on aika helppoa tarkistaa, tarvitseeko se liikennevakuuttaa. Kaikki yli 250 W tehoisella moottorilla varustellut polkupyörät vaativat vakuutuksen, ja samoin ne, jotka liikkuvat pelkän moottorin voimin kovempaa kuin 25 km/h, selittää Liikennevakuutuskeskuksen vakuutuspäällikkö Lauri Linna.

Moottorilla kulkeva polkupyörä voikin olla mopo

Kun pyörä kulkee moottorin avustuksella yli 25 km/h, tai sen moottorin teho on enemmän kuin 1000 W, sitä ei luokitella polkupyöräksi, eikä se ole tieliikennekelpoinen. Tällaiselle laitteelle on hankittava liikennevakuutus, ja lisäksi se on rekisteröitävä mopoksi, jos se on laitteen ominaisuuksien osalta mahdollista. Käytännössä tämä edellyttää sitä, että laite on tyyppihyväksytty mopoksi.

Jos laite ei täytä mopolle asetettuja vaatimuksia, ja sitä ei voi rekisteröidä, sillä ei saa ajaa tieliikenteessä ollenkaan. Liikennevakuutus on silti otettava myös maastoajoa varten, sillä vahinko voi tapahtua esimerkiksi metsässä tai pellolla. Vahingon sattuessa liikennevakuutus korvaa kuljettajan henkilövahingot sekä mahdolliset sivullisille aiheutuvat henkilö- ja omaisuusvahingot.

Vakuutus on tärkeä ottaa vahinkojen varalle, vaikka laitetta ei käytettäisi tieliikenteessä. Maastossakin voi tulla vastaan yllättäviä tilanteita, joissa voi käydä huonosti. Liikennevakuutuksen kuljettajapaikkasuoja varmistaa, että vahingosta saa asianmukaiset korvaukset. Sairaanhoidosta, kuntoutuksesta, ansionmenetyksestä ja työkyvyttömyydestä aiheutuvat kulut voivat nousta korkeiksi, ja silloin on hyvä, että vakuutus on turvana, muistuttaa Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu.

