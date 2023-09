Miltä tuntuisi lukea jonkun toisen päiväkirjaa? Supersuosittu Nelli Orell avaa omaa arkeaan uudessa päiväkirjateoksessa

Oletko miettinyt, miltä tuntuisi kurkistaa jonkun toisen päiväkirjaan? Nyt se on mahdollista, sillä Nelli Orell antaa oman päiväkirjansa kaikkien luettavaksi.

Millainen oli puoli vuotta Orellin elämästä, mitä tapahtui ja mitä Orell ajatteli ja tunsi? Kirjaa elävöittävät Orellin piirrokset ja kuvat, joista osa saattaa olla seuraajille tuttuja somesta.

Rehellisessä ja suorasanaisessa päiväkirjateoksessa Orell pohtii muun muassa sitä, miltä tuntuu uskaltautua laulamaan toisen edessä, kuinka tottuneenakin esiintyjänä voi ujostella puhumista vieraiden kanssa, ja miten oudolta välillä tuntuu, kun seuraajat tulevat juttelemaan kadulla kuin vanhalle ystävälle.

Orell innostui päiväkirjan kirjoittamisesta aikuisiällä luettuaan 12-vuotiaana kirjoittamaansa päivyriä. Hänestä oli hauskaa päästä lukemaan uudelleen ajatuksista, kokemuksista ja ongelmista, joita hän oli lähes 10 vuotta aiemmin kokenut. Monet asiat olivat jo unohtuneet ja murheet menettäneet painonsa.

”Päiväkirja on puolueeton, eikä se kerro salaisuuksia eteenpäin. Se voi siis auttaa myös käsittelemään omia tunteita ja selkiyttämään ajatuksia”, Orell kertoo.

Orell haluaa kannustaa myös muita kirjoittamaan päiväkirjaa, koska siitä on monenlaista hyötyä: kirjoittaminen on aikaa itselle ja sen avulla voi pohtia omia haaveita ja tavoitteita. Lukemalla omia vanhoja tekstejä voi oppia lisää itsestä ja huomata, miten on ajan kuluessa kasvanut ja kehittynyt.

Samaan aikaan Nellin päiväkirjan kanssa ilmestyy myös ”sisarkirja” Mun päiväkirja, joka on tarkoitettu itse täytettäväksi. Mukana on Orellin suunnittelemia tehtäviä, jotka löytyvät täytettynä myös Nellin päiväkirjassa, jotta kirjoittamisen aloittaminen olisi helpompaa. Kirjassa on hyvin tilaa myös valokuville, piirustuksille ja muille pienille muistoille.

Nelli Orell on suosittu tubettaja, jolla on jo yli 125 tuhatta seuraajaa. Hänet tunnetaan positiivisesta energiastaan ja ainutlaatuisesta tyylistään sekä seuraajien rakastamista piirtämisvideoista. Häneltä on ilmestynyt jo neljä Luova kirjani -piirustusopasta, joista uusin, Luova kirjani 4 – Underwater ilmestyi tänä kesänä. Lisäksi hän on mukana Otavan Mun huikea elämä -äänikirjasarjassa.

Nellin päiväkirja ja Mun päiväkirja ilmestyvät 21.9., ja Nellin päiväkirja on saatavana myös Nelli Orellin itse lukemana äänikirjana.

