“Mimid on aspiriini” – internet-legendat sijoittivat Mimid.io-startupiin

Kirjoitusrobotteja kehittävä Mimid.io on herättänyt laajalti kiinnostusta sijoittajien keskuudessa.

Kirjoitusrobotteja kehittävä startup-yritys Mimid.io on saanut omistajakuntaansa kovan luokan internet-tähtiä. Mukana on muun muassa ravintolasivusto Eat.fi:n perustajana tunnettu Tina Aspiala, joka johti sijoituskierrosta. Myös Jaiku-pikaviestipalvelusta ja Oura-älysormusyhtiöstä tuttu Teemu Kurppa sijoitti palveluun. Lisäksi kierroksella oli mukana ensimmäisen internet-firmansa jo 90-luvulla myynyt palvelukehittäjä, joka haluaa pysytellä anonyymina.

Uusmedia- ja web 2.0 -buumeissa kannuksensa hankkineiden konkareiden näkemys auttaa Mimid.io:n väkeä keskittymään olennaiseen.



"Legendojen mukaantulo tarkoittaa, ettei ainakaan konseptimme ole sysipaska”, toteaa Mimid.io:n co-founder Sami Kuusela.

Idea syntyi Underhood-somepalvelun pohjalta

Mimid.io on Hupparihörhö Oy:n rakentama kirjoitusrobotteja kehittävä alusta, joka syntyi Underhood-somepalvelun kehitystyön tuloksena.



“Underhoodin yksi tuote on sosiaalisen median raportti, jonka kirjoittamiseen meni alussa kaksi päivää. Naputtelutyö oli hirveää, vaikka asiakkaamme tykkäsivät raportista”, selvittää Kuusela. “Koska ollaan nörttejä, tehtiin robotti, joka koosti dokumentit puolestamme.”



Robotin kirjoittamista raporteista tuli lopulta parempia kuin ihmisten tekemistä, ja uusi liiketoiminta syntyi.



“Viime talvena kehitimme täysiverisen kirjoitusrobotiikka-alustan, kun tuotimme Maanmittauslaitokselle automaattisesti koostuvan henkilöstöraportin. Sen jälkeen piti vain keksiä tuotteelle nimi”, Kuusela kertoo.



Mimid-nimi tulee matkijalintujen heimosta ja siksi myös maskotiksi valikoitui mekaaninen tipu.

Monipuolinen työkalu asiantuntijoille

Mimidiä osaavat käyttää kaikki asiantuntijat: käyttöliittymä muistuttaa Google Docsin kaltaista verkossa toimivaa tekstieditoria, datat ladataan Mimidin taulukkosovellukseen ja tekstin näkyvyyssäännöt määritellään taulukko-ohjelmista tutuilla kaavoilla.

“Excel/Google Docs -käyttöliittymä on raporttirobotille loistava”, toteaa Teemu Kurppa.

“Miljoonat asiantuntijat tuskailevat päivittäin raporttien ja muiden dokumenttien kanssa. Nyt nämä ihmiset voivat opettaa osaamisensa koneelle ja keskittyä oikeisiin hommiin. Tai vetämään lonkkaa”, Kuusela pohtii.

“Mimid on aspiriini, eli se ratkaisee oikean pulman, jonka jokainen pomo tajuaa. Tämä erottaa Mimidin monista muista startupeista”, kuvailee Tina Aspiala.

Mimid.io on jo käytössä asiakkailla

Tehtyjen sijoitusten summia ei julkisteta, mutta sijoituskierros auttaa Mimidiä kohti lähiaikoina järjestettävää isompaa A-kierrosta, jonka jälkeen Mimid hiotaan hyperskaalaavaksi, internetissä leviäväksi tuotteeksi. Neuvottelut pääomasijoitusyhtiöiden kanssa ovat jo käynnissä.

Juuri julkaistuksi startup-palveluksi Mimid on siitä erikoinen, että se on jo tuottanut rahaa. Tärkeimmät kehityskumppanit tämän vuoden aikana ovat olleet osakeanalyysiyhtiö Inderes ja valtionhallinto.



“Maksavia asiakkaita on jo mukana ja ennustamme tulorahoituksen olevan merkittävää heti kesän jälkeen", Kuusela iloitsee.