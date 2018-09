Mimmit tekevät katutaidetta Kansalaistorille

Kansalaistorin ja Makasiinipuiston työmaat etenevät aikataulussa. Kansalaistori ja keskustakirjasto Oodi avautuvat joulukuussa 2018 ja Makasiinipuisto heinäkuun 2019 alkuun mennessä. Destia Oy:n urakoiman työmaan ympärillä olevaa aitaa elävöitetään katutaiteella 8.-9. syyskuuta.

Katutaideaidan maalaamisesta vastaa Mimmit peinttaa -kollektiivin kutsumat 20 taiteilijaa. Mukana on niin ensikertalaisia kuin senioreiden katutaideryhmä SixFive Cru. Aidan teosten teemana on urbaani olohuone: miltä kaupungissa tuntuu ja millainen urbaani olohuone kaupunki on taiteilijoille. Mimmit ry nostaa naiset esiin urbaanin kaupunkikulttuurin tekijöinä iästä riippumatta.

Makasiinipuistosta, Kansalaistorista sekä keskustakirjasto Oodista tulee valmistumisensa jälkeen paikka, jossa kaupunkilaiset voivat viettää arkeaan: pelata koripalloa, tavata ystäviään, opiskella, järjestää tapahtumia tai nauttia kaupunkikulttuurista.

Kaupunkitila olohuoneena -teemaan voi tutustua myös info- ja näyttelytila Laiturin viimeisessä näyttelyssä, joka pohtii julkisen tilan roolia ja esittelee Helsingin ja Kööpenhaminan tulkinnat urbaanista olotilasta. Laiturilla on esillä tanskalaisen arkkitehtitoimisto Coben ”Our Urban Living Room” näyttelykokonaisuus, joka perustuu arkkitehtitoimiston projekteihin ja samannimiseen kirjaan.

Kansalaistorin ja Makasiinipuiston rakennustöiden urakoitsijana on Destia Oy ja tilaajana Helsingin kaupunkiympäristön toimiala.