Mimmitkoodaa pistää hyvän kiertämään!

Huimasti kasvanut #Mimmitkoodaa siirtää menestyksensä hedelmät eteenpäin. #Mimmitkoodaa-ohjelmaa pyörittävä Ohjelmisto- ja e-business ry jakaa rahaa lasten koodaukseen ja vauhdittaa mimmien koodausta uusilla tietokoneilla.

Lehdistötiedote 5.6.2019

#Mimmitkoodaa on vahvassa myötätuulessa, niin toiminnan laajuuden kuin sen arvostuksenkin suhteen. Keväällä plakkariin helähti Vuoden Mesoaja -palkinto Messukeskuksessa. Ohjelmisto- ja e-business ry:n Rasmus Roiha ja #Mimmitkoodaa-ohjelman Milja Köpsi pokkasivat ylpeinä myös 3000 euron rahapalkinnon tilaisuudessa.

”Nyt on aika laittaa hyvä kiertämään. Lahjoitamme Mesoaja- palkintosumman lasten koodausta edistävän Koodikerhon toiminnan tukemiseen. Koodikerhon toiminta innostaa yli yhdeksänvuotiaat tenavat kokeilemaan koodikieltä hauskoilla tavoilla ja esimerkeillä. On äärimmäisen tärkeää, että lapset tutustuvat koodauksen maailmaan ja se onnistuu siten, että toiminta on hauskaa ja innostavaa”, toteaa toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

”Hauskuuden lisäksi on Koodikerhon toiminta myös todella tarpeen: ohjelmistoalalla on huutava työvoimapula! Me uskomme, että kirjoittamisen ja laskemisen rinnalla lasten tulisi oppia myös koodikieltä. Emme me tosin ammattikoodaajia kouluta vaan annamme lapsille mahdollisuuden päästä ymmärtämään koodauksen maailmaa mukavan toiminnan ohessa. Käykää ihmeessä muutkin katsomassa sivuiltamme kuinka helppoa Koodikerhon tukeminen on!”, ilahtuu Timo Väliharju, Koodikerhon toiminnanjohtaja.

”Mimmien menestys sen kun jatkuu! Tästä on hyvä vähän mesotakin, sillä #Mimmitkoodaa-ohjelmaan liittyi viime vuonna noin 4000 mimmiä, joista 1000 osallistui koulutukseen. Nyt laitamme palkintorahat nuorille. Mimmit sai myös Microsoftilta koneita. Pistämme nekin kiertämään”, intoilee Milja Köpsi, #Mimmitkoodaa-ohjelman vetäjä.

Yksittäiset Mimmit saavat käyttöönsä Microsoftin lahjoittamat 10 kappaletta koodaukseen soveltuvaa konetta. Lahjoitus on merkittävä Mimmien toiminnalle.

”Ei ollut ollenkaan vaikeaa päättää kenelle koneet lahjoitettaisiin. Saimme paljon hyviä hakemuksia ja oli hienoa saada antaa nämä koneet eteenpäin tarvitseville. Myös rauta- ja softapuolen tarve on kova. Mimmit ovat valtavan innoissaan”, iloitsee Milja Köpsi, joka samalla kiittää Microsoftin lisäksi muita keväällä 2019 #mimmikoodaa-ohjelmassa mukana olleita yrityksiä: Oracle, Anders, Elisa ja Twig the Code.

Koodikoulun lisäksi #mimmitkoodaa-ohjelma on muutenkin laajentunut uusille urille. Perinteisen ohjelman kylkeen luotiin talvella 2019 #mimmitkoodaa GAMES, jonka myötä uusiksi kumppaneiksi ja työpajoja järjestämään on saatu maailman parhaita pelitaloja: Next Games, Random Potion, Supercell ja Seriously.

”Aloitustason työpajat eivät vaadi mitään aiempaa koodauskokemusta, joten kaikki koodaamisesta kiinnostuneet naiset ovat tervetulleita ohjelmaan. Tsekkaa maksuttomat työpajat nettisivuilta ja tule rohkeasti mukaan!” Köpsi kannustaa.

Lisätiedot:

Rasmus Roiha, Ohjelmisto- ja e-business ry, toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@ohjelmistoebusiness.fi

Milja Köpsi, vetäjä, #Mimmitkoodaa-ohjelma, 040 152 5154, milja@mimmitkoodaa.fi

Timo Väliharju, Koodikerhon toiminnanjohtaja, COSS ry, 050 330 3339, info@koodikerho.fi

https://ohjelmistoebusiness.fi/mimmitkoodaa/