Minä ja kirja-luentosarja jatkuu keväällä

Vaasassa kuullaan keväällä monia kiinnostavia luentoja pääkirjaston Draama-salissa.

Minä ja kirja -luentosarjan avaa palkittu uutistoimittaja Kari Lumikero, joka tulee Vaasaan puhumaan muistelmateoksestaan Uutismies tiistaina 14.1. klo 17.30.

Tammikuun lopulla 31.1. klo 18 paikalla on Ann-Luise Bertell. Bertell on suomenruotsalainen näyttelijä, kirjailija ja ohjaaja. Hänen ensimmäinen romaaninsa Vänd om min längtan julkaistiin 2016.

Helmikuussa, 5.2. Vaasaan saapuu klo 17.30 Minna Rytisalo, joka puhuu aiheesta Rouva C. ja Minna Canth - miten faktat muuttuvat fiktioksi? Rytisalon teos Rouva C. on ensimmäinen fiktiivinen romaani kirjailija Minna Canthista.

Torstaina 13.2. vieraana on kirjailija Mikaela Nykvist klo 18. Nykvist on kirjoittanut kirjasarjan Runsorserien.

Myöhemmin keväällä 22.4. esiintyy Tuomo Kesäläinen klo 18. Kesäläinen on Suomen luonnon geologisiin erikoiskohteisiin ja niihin liittyviin kansantarinoihin erikoistunut tietokirjailija. Hän on julkaissut teoksia Suomen luolista, rotkoista ja pyhistä paikoista.

Luentosarjan päättää 28.4. kirjailija ja runoilija Johanna Venho. Luento alkaa klo 18. Romaanissaan Ensimmäinen nainen Venho antaa Sylvi Kekkoselle fiktiivisen äänen.