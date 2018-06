Minerva Krohn valittiin HUSin valtuuston puheenjohtajaksi

HUS-kuntayhtymän valtuusto valitsi tämän päiväisessä kokouksessaan uudeksi puheenjohtajakseen helsinkiläisen Minerva Krohnin (vihr.).

Valtuusto joutui valitsemaan uuden puheenjohtajan kesken kautensa, koska edellinen puheenjohtaja Suzan Ikävalko aloitti tänä keväänä vakituisen työsuhteen HUSissa eikä kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö voi olla samaan aikaan luottamustoimessa.

Helsingin kaupunginvaltuusto on aiemmin myöntänyt Ikävalkolle eron HUS-kuntayhtymän valtuuston jäsenyydestä ja valinnut hänen tilalleen Krohnin.

HUS palauttaa jäsenkunnilleen 32,5 miljoonaa euroa

Valtuusto päätti, että tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana kertynyt ylijäämä palautetaan jäsenkunnille vielä tässä kuussa. Ylijäämää on kertynyt yhteensä 32,5 miljoonaa euroa. Kunnat saavat osuutensa ylijäämästä siinä suhteessa kuin niiden asukkaat ovat käyttäneet HUSin palveluja.

Ylijäämää kertyi, koska HUSin palveluja käytettiin vuoden alussa poikkeuksellisen paljon. Yhtenä syynä palvelutuotannon kasvuun on ollut influenssaepidemia.

Lindén: HUS tekee tiivistä yhteistyötä kuntien perusterveydenhuollon kanssa

Toimitusjohtaja Aki Lindén piti valtuuston kokouksessa ajankohtaiskatsauksen.

- Yksi strategisista painopisteistämme on tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa. Olemme laajentaneet yhteistyömuotojen kehittämistä ja hankkeita on paljon, Lindén sanoi.

Yhteistyöhankkeita on yhteensä 40. Niissä HUS tekee tiivistä yhteistyötä kuntien terveydenhuollon kanssa. Hoidon perustasoa vahvistetaan tuomalla sopivia erikoissairaanhoidon toimintoja perusterveydenhuoltoon.

Lindén kertoi myös HUSin organisaatiosta, joka on viime vuosina ollut muutoksen kourissa. Esimerkiksi liikelaitoksista on kokonaan luovuttu ja HUSLAB sekä Kuvantaminen ovat siirtyneet Hyks-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiksi.

Lindén puhui lyhyesti myös sote-uudistuksesta.

- HUS on ollut aktiivinen sote-vaikuttamisessa. Meidän viestimme "HUSia ei hajoteta" on mennyt hyvin perille ministeriöissä, eduskunnassa ja jopa hallituksen jäseniä myöten. Mutta me emme pelkää kilpailua, siitä ei ole kyse. Haluamme, että julkiset varat terveydenhuoltoon käytetään mahdollisimman tuloksellisella ja vaikuttavalla tavalla, Lindén sanoi.