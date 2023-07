Mini-Liftit kesän ajan asukkaiden vapaassa käytössä

Mini-Lifti-bilarna är under sommaren i invånarnas användning 5.7.2023 14:17:08 EEST | Tiedote

Vasa stads Mini-Lifti-bildelningsbilar är fram till 4.8.2023 i invånarnas användning. Normalt är bilarna reserverade för stadens anställda under vardagar mellan kl. 7.00-16.30, men under semestersäsongen kan vem som helst reservera en Mini-Lifti-bil även under tjänstetid.