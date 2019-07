Minister Henriksson kommer under biblioteksrundan till Vasa

Björsinkallion louhoksella oleskelu on kielletty 2.7.2019 10:30:00 EEST | Tiedote

Sundomissa sijaitseva Björsinkallion louhos on kaupungin omistuksessa. Kevään ja alkukesän aikana alueella on tehty ilkivaltaa ja oleskeltu ilman asianmukaista lupaa. Asiaton oleskelu työmaa-alueella on turvallisuusriski.