Ministeri Berner avaa Sallan uuden kevyen liikenteen väylän

Uusi Salla-Sallatunturi kevyen liikenteen väylä avataan käyttöön lauantaina 29. syyskuuta. Avajaisissa nauhan leikkaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Tapahtumassa on ohjelmaa ja reipasta ulkoilua koko perheelle.

Sallan uuden kevyen liikenteen väylän avajaisissa on luvassa monenlaista ulkoilua, leikkimielisiä joukkuekilpailuja ja fatbike-pyörien testiajoa. Mukana tapahtumassa ovat myös Lapin ELY-keskus ja Liikenneturva.



Avajaiset levittäytyvät koko väylälle, kun tapahtumaa on sekä väylän kirkonkylän puoleisessa päässä Ruuhijoen uuden sillan tuntumassa, väylän puolivälissä Pyhäjärven paikoitusalueella kuin väylän toisessa päässä Sallatunturissakin. Jokaisella pisteellä on myös makkara- ja kahvitarjoilua.

Tapahtuma alkaa kello 11 ja Ministeri Berner avaa väylän virallisesti käyttöön noin kello 13. Tapahtuma päättyy kevyen liikenteen väylällä noin kello 14, mutta jatkuu vielä Sallansuussa Sallan yrittäjien järjestämillä hyväntekeväisyyskaraoketansseilla kello 14.30 alkaen. Karaoketanssien tuotto ohjataan lyhentämättömänä Sallaan rakennettavien liikunta- ja leikkipaikkojen laitehankintoihin.

Salla-Sallatunturi kevyen liikenteen väylä yhdistää Sallan kirkonkylän ja Sallan matkailukeskuksen. Päällystettyä väylää on rakennettu kirkonkylältä matkailukeskukseen lähes 7 kilometriä ja sen lisäksi kunta toteutti matkailukeskuksen sisäisen väylän. Nyt uusi väylä yhdistyy matkailukeskuksessa vanhaan väylään, joka jatkuu aina Sallan Poropuistolle asti. Kokonaisuutena maisemallisesti hienoa ja vaihtelevaa väylää on nyt yhteensä reilut 13 kilometriä.

Väylän kanssa samaan aikaan rakennettiin myös uusi silta Ruuhijoen yli. Uusi väylä on tärkeä sekä turvallisuuden että kuntalaisten ja matkailijoiden liikkumisen kannalta.

– Uusi kevyen liikenteen väylä on yksi Sallan suurimmista lähiliikuntapaikoista, se vahvistaa merkittävästi kunnan elinvoimaa ja yhdistää sekä henkisesti että fyysisesti matkailu- ja kuntakeskuksen, Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen kuvailee.

Kevyen liikenteen väylä -hanke toteutettiin yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen kanssa. Osa hankkeesta rahoitettiin Euroopan aluekehitysrahaston eli EAKR:n tuella. Hankkeen rakentamiskustannukset olivat noin 1,9 miljoonaa euroa.