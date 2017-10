Ministeri Mykkänen kansainvälisessä konferenssissa: Verokysymyksen tulisi olla kehitysyhteistyön keskiössä

Veroparatiisien vastaisen työn huippuasiantuntijat koolle Helsinkiin kansainväliseen konferenssiin 23.10.2017 10:52 | Kutsu

Helsinkiin kokoontuu 24.-25.10. noin kaksisataa asiantuntijaa yli viidestäkymmenestä maasta kansainväliseen huippukonferenssiin, jonka tarkoituksena on ratkaista verovälttelyn ja laittoman pääomapaon ongelmia. Maailman johtava laittoman pääomapaon vastainen verkosto Financial Transparency Coalition ja kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa järjestävät yhteistyössä Transparency’s Tipping Point: The 7th Financial Transparency Conference -tapahtuman Marina Congress Centerissä.