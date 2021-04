Ministeri Skinnari: Rauman telakan lauttatilaus on osoitus Suomen meriteollisuuden kilpailukyvystä

SDP:n Matias Mäkynen: "Ylivelkaantuneet huomioitava koronan jälkeisessä jälleenrakennuksessa" 13.4.2021 15:18:07 EEST | Tiedote

Ylivelkaantumisen ongelmat ovat kasvaneet koronakriisin aikana ennätyksellisesti. Takuusäätiön talous- ja velkaneuvonta lisääntyi 42 prosenttia verrattuna koronavuotta edeltävään vuoteen, ja koronakriisin alkamisen jälkeen yhteydenottoja on tullut takuusäätiöön peräti 8 300. Neuvoja kysyvillä on keskimäärin 34 000 euroa muuta velkaa kuin asuntolainaa. Myös takuusäätiön takaushakemusten määrä on kasvanut 30-40 % vuoden takaisesta. Tämä on kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkysen mukaan todella huolestuttavaa. - Jo lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä, ja takuusäätiön luvut neuvonnan tarpeessa olevien merkittävästi kasvaneesta määrästä eivät lupaa hyvää tulevaan. Siksi SDP esittää äskettäin julkaistussa jälleenrakennusohjelmassaan keinoja ylivelkaantuneiden aseman helpottamiseksi, Mäkynen kertoo. - Lakiesitys maksuhäiriömerkintöjen poistosta paljon nykyistä nopeammin velan suorittamisen jälkeen on yksi keino ylivelkaantuneiden tilanteen helpottamiseksi. Tämä t