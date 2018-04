SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen epäilee perhe- ja peruspalveluministeri Annikka Saarikon (kesk) tietoja muistisairaiden tilanteesta kotihoidossa.

Ministerillä ei ole käsitystä muistisairaiden tilanteesta

– Torstaina kyselytunnilla keskusteltiin kotihoidon tilanteesta ja ministeri Saarikko lopulta myönsi, että kotihoidossa on paljon korjattavaa. Helmikuussa hän vielä totesi, että kotihoidon tilanne ei ole niin synkkä kuin annetaan ymmärtää.

– Kotihoidossa on alueellisia eroja, mutta kokonaisuutena on syytä vakavaan huoleen. Esimerkiksi Muistiliittoon tulee hoitotyöntekijöiltä ja omaisilta jatkuvasti viestejä siitä, ettei kotihoito ole enää inhimillistä. Oikeusoppineiden mukaan kotihoidossa on jopa heitteille jättöä. Kaikkein heikoimmassa asemassa ovat yksin asuvat muistisairaat, sanoo Mäkisalo-Ropponen (sd).

– Kotihoidossa on toisaalta liian vähän henkilökuntaa, mutta toisaalta ongelmana on se, ettei meillä ole riittävästi kotihoidon ja laitoshoidon välillä olevia yhteisökoteja – esimerkiksi tehostettua palveluasumista.

– Kyselytunnilla ministeri kertoi, että tehostettua palveluasumista on tarkoitus tavoitteellisesti edelleen vähentää ja siirtyä entistä enemmän kotihoitopainotteisiin palveluihin. Tämä kommentti osoittaa, ettei ministerillä ole tilannekuva kohdallaan muistisairaiden tilanteesta, sanoo Muistiliiton puheenjohtajana toimiva Mäkisalo-Ropponen.

– Kotona asuu tälläkin hetkellä yksin muistisairaita, jotka eivät muista syödä ja juoda, eivät tiedä missä vessa on ja ovesta ulos mentyään eivät tiedä, missä he ovat. Ministeri on tarjonnut ratkaisuksi teknologiaa. Näiden ihmisten kohdalla teknologia ei auta. He tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa yhteisökotityyppisessä yhteisössä, esimerkiksi tehostetussa palveluasumisessa. Ministerin hokemasta mantrasta huolimatta, muistisairaan ikäihmisen paras paikka ei tietyssä sairauden vaiheessa ole enää oma koti.

– Vaikka tulevaisuudessa ikäihmiset ovat kauemmin terveempiä, niin muistisairaiden määrä ei vähene johtuen kansakunnan ikääntymisestä, muistuttaa Mäkisalo-Ropponen.