Minna Canth -tasa-arvopalkinto Nasima Razmyarille

Minna Canth -tunnustuksella Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos haluaa vaalia Canthin arvokasta perintöä myöntämällä muutaman vuoden välein tunnustuksen arvokkaasta koulutuksellisen tasa-arvon eteen tehdystä työstä.

”Afganistanista lapsena Suomeen pakolaisena tullut Nasima Razmyar on esimerkki meille kaikille rohkeasta ja vastuullisesta kansalaisesta, jonka toimintaa ja ajattelua on ohjannut pyrkimys auttaa toisia, ja kehittää yhteiskuntaamme moniarvoisuutta, erilaisuutta ja ihmisarvoa kunnioittavaksi. Ne ovat asioita, joita ilman tasa-arvoinen koulutus ei voi toteutua. Tällä hetkellä työlistalla hänellä apulaispormestarina on erityisesti eriarvoisuuden kitkeminen”, opettajankoulutuslaitoksen johtaja Sirpa Eskelä-Haapanen toteaa.

Juhlapäivän puheessaan Razmyar nosti Minna Canthin lisäksi esille Suomen historiallisesti merkittäviä, mutta saavutuksiinsa nähden liian vähän arvostusta saaneita naisia, kuten arkkitehti Wivi Lönnin ja kirjailija Tove Janssonin.

”Luulen, että me tämän päivän naiset joudumme kantamaan historian taakkaa sikäli, ettei meitä edeltäneistä uroteoista olla tarpeeksi tietoisia, eikä yhteiskuntamme tunnusta niiden arvokkuutta riittävällä tavalla”, Razmyar toteaa puheessaan.

Razmyar mainitsi puheessaan, kuinka lasikattojen rikkominen ja riittävän monipuolinen representaatio esimerkiksi politiikassa ovat avainasemassa tasa-arvoa rakennettaessa.

”Pelkkä lasikattojen rikkominen ei kuitenkaan vielä auta, jos kukaan ei tule perässä”, Razmyar toteaa, ”on kaikkien tehtävä pitää kulkuväylät siisteinä sirpaleista.”

”Historian kulkua emme voi muuttaa, mutta sen kirjoituksen voimme uudistaa. Tulevaisuutta emme ole vielä kirjoittaneet ja suunta on avoin. Toivon, että tulevaisuuden lähdekirjallisuudeksi laajennamme lukemistoa ja katsomme rohkeasti kohti tasa-arvoista tavoitetta”, Razmyar sanoo.

Nasima Razmyar (syntynyt v. 1984 Kabulissa) on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialasta vastaava apulaispormestari. Razmyar toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtajana ja on kaupunginhallituksen jäsen. Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen hän on ollut vuodesta 2012 alkaen. Razmyar valittiin eduskuntaan vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Suomen ensimmäisenä pakolaistaustaisena kansanedustajana. Hän jätti kansanedustajan tehtävät tultuaan valituksi Helsingin apulaispormestariksi 2017. Nasima Razmyar on koulutukseltaan kulttuurituottaja (YAMK).

