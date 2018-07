Minna Canthin Anna-Liisa myi loppuun lontoolaisilla teatterifestivaaleilla

Uusi käännös ja #metoo-liike tekevät yli 120-vuotta vanhasta näytelmästä ajankohtaisen.

Minna Canthin näytelmä Anna-Liisa esitetään lauantaina täydelle salille RADA-festivaaleilla. Voimakkaan naisen tarina vuodelta 1895 on nyt erittäin ajankohtainen, sanoo ohjaaja Katalin Trencsényi.

Ajatus näytelmästä syntyi, kun Trencsényi opetti Royal Academy of Dramatic Artsissa ja sai mentoroitavakseen kääntäjä Minna Jefferyn. Jeffery työsti lopputyönään Anna-Liisan uutta käännöstä. Trencsényi luki tekstin ja ihastui.

“Vielä tänä päivänä miehet kirjoittavat näytelmät, ohjaavat näytelmät ja esittävät niiden pääroolit. On tärkeää tehdä 1800-luvun naistaiteilijoita tunnetuiksi. Canthin työ on yhtä tärkeää kuin (Anton) Tšehovin tai (August) Strindbergin.”

Anna-Liisan käännös ja esitys syntyivät Suomen Lontoon-instituutti tuella.

“Minna Canth oli uskomaton nainen ja yhteiskunnallinen aktivisti, paljon edellä aikaansa”, sanoo instituutin johtaja Pauliina Ståhlberg.

Anna-Liisa on murhenäytelmä, joka kertoo kaksinaismoralistisessa, miesten hallitsemassa yhteiskunnassa elävän naisen tarinan. Valitettavan vähän on muuttunut näytelmän ensi-esityksestä, sanoo Trencsényi.

“Olen kohdannut paljon naisia, jotka yrittävät navigoida järjestelmässä ja kohtaavat samanlaisia ongelmia. Britanniassa juhlitaan tänä vuonna naisten äänioikeuden satavuotisjuhlaa, mikä on mahtavaa, mutta edessä on vielä pitkä tie.”

Versio, jonka Flashpoint Collective esittää lauantaina Gielgud-teatterissa, on Trencsényin mukaan pitkälti uskollinen alkuperäiselle Anna-Liisalle.

“Lisäsimme vain loppuun pienen 2000-luvun alaviitteen.”

RADA festival: https://www.rada.ac.uk/rada-festival-2018/

Flashpoint Collective: https://www.facebook.com/flashpoint.collective.UK/