Minna Lindholm-Lähteestä Spring Housen toimitusjohtaja

Spring House Oy:ssä vuodesta 2013 lähtien työskennellyt Minna Lindholm-Lähde aloittaa yhtiön toimitusjohtajana 23.4.2020. Spring House on henkilöstöpalveluyritys StaffPoint-konsernin valmennusyhtiö.

Spring Housen toimitusjohtajaksi nimitetty BBA Minna Lindholm-Lähde on toiminut aiemmin yhtiössä liiketoimintajohdon tehtävissä, myös toimitusjohtajan sijaisena. Lindholm-Lähde on vastannut työhyvinvointipalveluiden liiketoiminnasta, joka sisältää työkykypalvelut ja henkilöstövalmennuksen. Ennen Spring Housea Lindholm-Lähde toimi myynnin johtamisen, liikkeenjohdon konsultoinnin ja valmentamisen parissa mm. Talent Vectiassa ja Talent Codessa.

”Olen iloinen voidessani esitellä Spring Housen uuden toimitusjohtajan. Spring House on merkittävä osa StaffPoint-konsernia. Minulla on ollut etuoikeus työskennellä Minnan kanssa lähes vuosikymmenen ja tiedän, että hänellä on tarvittava näkemys ja osaaminen Spring Housen kasvujohteiseen kehittämiseen”, Spring Housen hallituksen puheenjohtaja ja StaffPoint-konsernin toimitusjohtaja Anu Ahokas kertoo.

Minna Lindholm-Lähde on uudesta haasteesta innostunut. Myös johdon työnohjaaja coach -pätevyyden hankkinut Minna haluaa tuoda Spring House -yhteisöön lisää valmentavaa ja osallistavaa johtamista. Erityisen lähellä hänen sydäntään on myynnin ja asiakkuuksien johtaminen.

”Me Spring Housessa teemme töitä suurella sydämellä ja vahvalla yrittäjähengellä, aina asiakkaan parhaaksi. Olemme yhdessä henkilöstön kanssa rakentaneet sloganin ’Sydämellä huipulle’. Tätä haluan entisestään vahvistaa Spring Housen toimintakulttuurissa. Yhtiö on juuri niin vahva kuin sen yhteishenki, ja sitä vaalimme ilolla, palolla ja suurella sydämellä”, Lindholm-Lähde kuvaa tuntojaan.

Nimityksensä jälkeen hän jatkaa toimitusjohtajuuden ohessa toistaiseksi myös Spring Housen työhyvinvointipalveluiden liiketoimintajohtajana.

Minna Lindholm-Lähde nousee tehtävään yhtiötä kaksi vuotta johtaneen Nora Karin tilalle. Kari siirtyy yhteisestä sopimuksesta pois yhtiöstä.

”Kiitän Nora Karia hänen hyvästä työstään Spring Housen palveluiden kehittämisessä tässä muuttuvassa työmarkkinatilanteessa”, Anu Ahokas toteaa.