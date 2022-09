Minna Marshin uutuuskirja on vastalääke vertailukulttuurille ja menestyksen metsästämiselle!

Onko sinulla tärkeitä tavoitteita? Onko sinun helppo saavuttaa tavoitteesi? Mitä jos voisit kirkastaa suuntaasi ja rakentaa itsesi näköistä menestystarinaa?

Pitkän linjan mentaalivalmentaja ja hypnoterapeutti Minna Marsh kumoaa tämän ajan mainosviestit siitä, että voisimme saada kaiken haluamamme, jos vain uskomme riittävästi. Kaikkien toiveidemme toteuttaminen ei onnistu vain sormia napsauttamalla.

Uutuuskirjassaan Kaikkea et voi saada, mutta tärkeimmät voit Marsh ohjaa lukijaa kohti tyyneyttä, josta lopulta ei puutu mitään. Kirja auttaa etenemään kohti omia tavoitteita kärsivällisesti ja viisaasti, sisäisestä rauhasta ponnistaen.

Marsh haastaa rehellisyyteen, vastuun ottamiseen ja uudenlaisten valintojen tekemiseen. Kirja sisältää runsaasti mentaalisia ja hypnoottisia harjoituksia, joiden avulla voi rakentaa itsensä näköistä menestystarinaa tavalla, joka ei pohjaudu pelkälle materian haalimisille. Materiassa ei ole mitään vikaa – kunhan siitä ei tule oman arvon ja elämän tärkein mittari. Joskus vähemmän on paljon enemmän, sanoo Marsh. Ilman sisäisen rauhan kokemusta mikään ulkoinen saavutus ei tule tuomaan ihmiselle kestävää hyvinvointia.

Älä syytä itseäsi siitä, ettet aina saavuta sitä, mitä tavoittelet. Kaikkea ei kuulukaan saada – se on ihmisen onni ja kasvuprosessin edellytys!

Kirjailijasta

Minna Marsh on Suomen ensimmäinen mentaalivalmentaja ja kliininen hypnoterapeutti. Vuodesta 2007 alkaen hän on auttanut asiakkaitaan – lapsista toimitusjohtajiin – purkamaan solmujaan. Marsh on työskennellyt valmentajana mielen ja menestymisen parissa myös yli 40 urheilulajin parissa.