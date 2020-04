Minna Toiviainen Realia Managementin liiketoimintajohtajaksi

Realia Management on osa Realia Group -konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin kiinteistöjohtamisen ja kiinteistöjen välityksen asiantuntijapalvelukonserni. Realia Groupiin kuuluvat Huoneistokeskus, SKV Kiinteistönvälitys, Huom! Huoneistomarkkinointi, Realia Isännöinti ja Realia Management. Baltian liiketoiminnoista vastaa Oberhaus ja Ruotsin toiminnoista Hestia. Realia Groupin vuotuinen liikevaihto on 134 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa työskentelee yli 1 900 henkilöä.