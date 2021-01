Minskade testmängder bekymrar inom hälso- och sjukvården

Under jul och nyår var det betydligt färre som sökte sig till coronavirustest. Det är möjligt att många låtit bli att testa sig trots symtom.

”Människorna har inte rört på sig mindre under helgerna och därför är vi inom hälso- och sjukvården oroliga för att smittor kan ha blivit oupptäckta. Det här kan leda till en plötslig förvärring av epidemin. Det är viktigt att låta testa sig genast vid minsta symtom på coronavirussmitta”, säger biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen vid HUS.

Du bör söka dig till test om du har

akut luftvägsinfektion (ett symtom räcker: feber, hosta, halsont, sträv hals, snuva, andnöd, bortfall av lukt- eller smaksinne. muskelvärk)

diarré, illamående eller kräkningar utan annan klar orsak.

HUS nätverk av coronavirusprovtagningsställen betjänar regionalt inom Nyland med omfattande öppettider.

Invånare i Nyland kan boka en tid till coronavirustest som självbetjäning via Coronaguiden på adressen koronabotti.hus.fi. Via Coronaguiden kan man också boka en tid till sitt barn som är under 16 år.

Tidsbokningskanalen för Helsingforsbor är tjänsten Omaolo. Bankkoder eller mobilcertifikat behövs för tidsbokningen.

En tid till coronavirustest kan bokas per telefon via kommunernas coronarådgivningsnummer eller enligt hemkommunens anvisningar via hälsostationen.

Icke-ortsbor som vistas i Nyland kan söka sig till test via telefontjänsterna. På samma sätt kan invånare från Nyland som reser i Finland söka sig till test genom att ringa till vistelseortens coronarådgivningsnummer.

HUS coronavirustest är alltid kostnadsfria och resultaten fås snabbt via textmeddelande.

Klicka upp videon och kolla hur ett coronavirustest går till.