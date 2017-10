Minun Suomeni - luontovalokuvanäyttely Villa Elfvikin luontotalossa

Biofoto Finland ry juhlistaa valokuvanäyttelyllään Suomen satavuotista itsenäisyyttä. Yhdistyksen jäsenet haluavat kuvillaan muistuttaa, että luonto tarvitsee huolenpitoa säilyäkseen ja samalla tuo myös hyvinvointia meille ihmisille. Näyttely on esillä Villa Elfvikin luontotalossa 18.10. - 27.11.2017.

Näyttelyn kolmekymmentä valokuvaa eri kuvaajilta esittelevät monimuotoista luontoamme. Mukana on kuvia niin kauniista yksityiskohdista kuin henkeäsalpaavista maisemistakin. Upeiden kuvien lisäksi näyttelyssä pääsee myös kurkistamaan kuvaajien mietteisiin siitä, mikä heitä kiehtoo luonnossa ja sen kuvaamisessa.

”Liikkuessani luonnossa kameran kanssa saan saman tunteen kuin pienenä lapsena, kun juoksin ulos leikkimään. Iloista jännitystä ja odotusta siitä, mitä kulman takaa ilmestyy”, kuvailee Elisabeth Damstén. Näyttelyssä on hänen kuvansa tien mutkan takaa ilmestyneestä kauriista ilta-auringossa.

Vuonna 2010 perustettu Biofoto Finland on ensimmäinen suomenruotsalainen luontovalokuvaukseen keskittynyt yhdistys. Se pyrkii tavoittamaan sitä jatkuvasti kasvavaa joukkoa, joka on kiinnostunut luontokuvauksesta.

Jäsenistöön kuuluu niin luontoa tuntevia harrastajavalokuvaajia, luontokirjailijoita, kuvataiteilijoita kuin ammattikuvaajia. Jäsenet toimivat ruotsinkielisellä rannikolla, heitä on Uudeltamaalta ja Turunmaalta aina Pohjanmaalle asti. Näyttelyn kaikki tekstit ovat suomeksi ja ruotsiksi.

Villa Elfvikin luontotalo (Elfvikintie 4, Espoo) on avoinna ma-pe klo 9–15 ja su klo 10–16. Pyhäinpäivänä la 4.11. klo 10-16. Café Elfvik on avoinna viikonloppuisin ja pyhinä talon aukioloaikoina. Sisäänpääsy luontotaloon on maksuton.