Mirka ja Cafro yhdistävät voimansa timanttihiontaratkaisuissa

28.6.2017 12:24 | Mirka Oy

Mirka Oy, joka on yksi maailman johtavista hiomatuotteiden ja -koneiden valmistajista maailmassa on ostanut italialaisen timantti- ja boorinitridityökaluja valmistavan Cafro S.p.A:n koko osakekannan. Mirka on osa suomalaista perheomisteista KWH -yhtymää ja tarjoaa laajan valikoiman ensiluokkaisia hiomaratkaisuja korkealaatuiseen pintakäsittelyyn.

Yritysosto on luontainen osa Mirkan strategiaa laajentaa liiketoimintaansa timanttihiontaratkaisujen puolella. ”Samalla kun toivotamme Cafron tervetulleeksi Mirka-konserniin olemme todella innoissamme niistä uusista mahdollisuuksista, mitä voimme saavuttaa yhdessä. Cafron asiantuntijuus ja teolliset valmistusmahdollisuudet yhdessä Mirkan globaalin markkinaläsnäolon kanssa luovat täydellisen yhdistelmän. Uskon toiminnan nopeasti laajentuvan kun yhdistämme voimamme”, sanoo Mirkan toimitusjohtaja Stefan Sjöberg. Italian Comossa sijaitseva perheomisteinen Cafro S.p.A on johtava timantti- ja CBN (Cubic Boron Nitride) hiomapyörien sekä PCD (Polycrystalline Diamond) ja PCBN (Polycrystalline CBN) työkalujen valmistaja. Cafrolle yritysosto tarkoittaa erinomaista mahdollisuutta laajentaa toimintaansa kansainvälisesti. ”Tämä on Cafrolle mahtava tilaisuus. Kasvun seuraava askel, tilaisuus rakentaa aidosti globaali markkina, on nyt mahdollinen. Olemme vuosien saatossa järjestelmällisesti kehittäneet meidän ainutlaatuisia tuotteitamme ja prosessejamme. Täten pystymme yhtenä markkinoiden ainoina valmistajina tarjoamaan täydellisen valikoiman timanttihiontaratkaisuja hienomekaniikan teollisuudelle. Nyt voimme nopeuttaa kasvuamme yhdessä Mirkan kanssa”, sanoo Cafron uusi toimitusjohtaja Mario Mancina. Cafron omistajat vuodesta 1955, kolmannen sukupolven Mancina perhe tulee jatkamaan Cafron liiketoiminnan johtamista osana Mirka-konsernia. ”Yritysosto on kulmakivi parhaillaan rakentamassamme portfoliossa tarkkuushionnan alalla. Mirkan ja Cafron asiakkaat tulevat näkemään hyödyt laajassa ja täydellisessä valikoimassa pintakäsittelyn ja hionnan ratkaisuja”, Stefan Sjöberg toteaa. ProMan IMAP Finland toimi yrityskaupassa ostajien taloudellisena neuvonantajana.

