Mirka och Cafro förenar sina krafter inom diamantsliplösningar

Mirka ja Cafro yhdistävät voimansa timanttihiontaratkaisuissa 28.6.2017 12:24 | Tiedote

Mirka Oy, joka on yksi maailman johtavista hiomatuotteiden ja -koneiden valmistajista maailmassa on ostanut italialaisen timantti- ja boorinitridityökaluja valmistavan Cafro S.p.A:n koko osakekannan. Mirka on osa suomalaista perheomisteista KWH -yhtymää ja tarjoaa laajan valikoiman ensiluokkaisia hiomaratkaisuja korkealaatuiseen pintakäsittelyyn.