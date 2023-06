Miska Hakala nimitetty Enter Espoolle Growth-toiminnan johtajaksi

Enter Espoo on Espoon kaupungin omistama markkinointiyhtiö. Enter Espoon tärkein tehtävä on houkutella yrityksiä, investointeja ja vierailijoita Espooseen sekä auttaa toimijoita menestymään innovaatioyhteisöissä. Yhtiön palvelut on kehitetty auttamaan innovaatioympäristön toimijoita löytämään kumppaneita, asiakkaita sekä kasvun mahdollisuuksia. Enter Espoon tavoitteena on saada lisää työpaikkoja, verotuloja ja kestävää kasvua Espooseen, yhtiön kumppaneille sekä koko Suomelle.