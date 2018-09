Miska Rajasuo Effie Awards Finland 2018 päätuomariksi, Sanoma jatkaa pääyhteistyökumppanina

Markkinoinnin tuloksellisuutta mittaavan Effie Awards Finlandin päätuomari tänä vuonna on Bob The Robotin toimitusjohtaja Miska Rajasuo. Sanoma Media Finland jatkaa Effien pääyhteistyökumppanina.

– Effien pitäisi olla jokaisen alan toimijan ja markkinoijien ykköskilpailu Suomessa. Se tuo kiistatta esiin luovan markkinoinnin merkityksen liiketoiminnallisten tulosten saavuttamisessa. Sekä toimistojen että asiakkaiden kannalta on tärkeää, että tällaista tuloksellista yhteistyötä nostetaan esille mahdollisimman monelta eri toimialalta. Kilpailun päätuomari Miska Rajasuo sanoo.

Tuomariston jäseniksi kutsutaan markkinoinnin huippuammattilaisia asiakasorganisaatiosta ja toimistoista, jotka ovat osoittaneet aiemmissa Effie- tai muissa kansainvälisissä kilpailuissa hallitsevansa markkinoinnin tulosten tekemisen. Tuomaristoon kutsutaan edustajat myös korkeakouluista ja mediasta.

Sanoma on Effie-kilpailun pääyhteistyökumppani

Suomen johtava mediatalo Sanoma Media Finland jatkaa jo neljättä vuotta Effie Finlandin pääyhteistyökumppanina.

- Olemme ylpeitä, että kaikista alalla olevista kilpailuista saamme olla mukana markkinoinnin tuloksellisuutta mittaavassa Effiessä. Monimediatalona olemme usein mukana rakentamassa toteutuksia, jotka parhaimmillaan tuovat asiakkaalle merkittävää liiketoiminnan kasvua. Silloin ei ole pelkästään kyse yksittäisten medioiden toimivuudesta vaan hyvän sisällön ja oikean yleisön kohtaamisesta. Tämä tavoite mielessä pitäen haluamme nostaa Suomessa keskustelua markkinoinnin roolista yritysten lyhyen ja pitkän tähtäimen menestyksessä, sanoo johtaja Karri Ahonen, Sanoma Media Finland.

Kilpailutöiden deadline syyskuussa

Deadlinet kilpailutöille ovat 27. syyskuuta ja 4. lokakuuta. Voittajat julkistetaan 7. helmikuuta 2019.

Effie Finland 2018 tuomaristo

Vuoden 2018 Effie-tuomaristossa ovat

Karri Ahonen, johtaja, markkinointi, insight, tuotteet, sisällöt, Sanoma Media Finland

Riikka Järvinen, markkinointijohtaja, kuluttajaliiketoiminta, DNA

Joakim Karske, brändijohtaja, OP Ryhmä

Susanna Laine, viestintä- ja brändijohtaja, Terveystalo

Arto Lindblom, professori, Aalto-yliopisto

Karri Lehtiö, toimituspäällikkö, MTV Uutiset / Mediahub

Tommy Mäkinen, luova johtaja, Folk Finland

Matti Pentikäinen, luova johtaja, SEK

J-P Rautamaa, kaupallinen johtaja, Jalostaja & Lunden

Miska Rajasuo, toimitusjohtaja, Bob The Robot, päätuomari

Pekka Rantamoijanen, Head of Digital Marketing, Valio

Mia Ropponen, Vice president, marketing, Kesko

Samuli Salokangas, Head of Marvelous, luova johtaja, Marvelous Finland

Laine Spellman, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Säästöpankkiryhmä

Kaj Takolander, Vice President, Viking Line

Sari-Liia Tonttila, vanhempi neuvonantaja, partner, Ahjo Communications

Suvituuli Tuukkanen, brändi- ja markkinointijohtaja, Veikkaus

Perttu Tynkkynen, Vice President, Consumer Sales & Marketing, F-Secure

Alexander Sneen, markkinointijohtaja, Sinebrychoff

Tobias Wacker, luova johtaja, hasan & partners

Tia Yrjölä, johtaja, Saarioinen

Effie-kilpailusta

Effie on maailman laajin markkinointiviestinnän tehokkuutta mittaava kilpailu. Sen omistaa Effie Worldwide Inc. Kilpailun perusti New York American Marketing Association (NYAMA) vuonna 1968. Effie on rekisteröity tavaramerkki.

Kilpailua järjestetään 42 maassa. Suomessa 16. kertaa järjestettävän maakohtaisen kilpailun lisenssin omistaa Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry.