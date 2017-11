Miss MP valitaan helmikuussa MP-messuilla

Pohjoismaiden suurin moottoripyöränäyttely MP-messut etsii taas Miss MP:tä, joka kruunataan Messukeskuksessa Helsingissä 2. – 4.2.2018 järjestettävien MP 18 -messujen yhteydessä. Miss MP palkitaan rahapalkinnolla ja kuvaussopimuksella. Messuilla Miss MP-ehdokkaat ovat mukana muotinäytöksissä perjantaina ja lauantaina, jolloin myös voittaja kruunataan.

Voittaja palkitaan 1000 euron rahapalkinnolla sekä kuvaussopimuksella Bike-lehden kanssa. Myös perintöprinsessat ja näytteilleasettajien suosikki kuittaavat kukin 500 euron rahapalkinnon. Lisäksi Suomen vanhimman rock-kanavan Radio Cityn kuuntelijoilta eniten ääniä saanut kilpailija palkitaan. Takuuvarmasti kaikilla on hauska viikonloppu ja kotiin lähdetään kokemusta rikkaampana. Messujen aikana on upea Viivi Pumpasen suunnittelema ja toteuttama muotinäytös sekä haastatteluja ja kuvauksia. Miss MP -kisat järjestää Helena Riihitupa yhdessä MP-messujen kanssa.



”Kisat järjestetään nyt viidettä kertaa MP-messujen yhteydessä ja kiinnostus sekä median että hakijoiden keskuudessa on kasvanut vuosi vuodelta. Hakuaikaa on nyt takana kaksi viikkoa ja ilmoittautumisia on tullut jo mukavasti. Miss MP -kisoihin on aiemmin osallistunut myös useita naisia, jotka ovat näiden kisojen jälkeen hakeneet mukaan Miss Suomi -kilpailuun ja päässeet siellä aivan loppusuoralle. Viikonloppu MP-messuilla tarjoaa kaikille kilpailijoille mahtavan kokemuksen sekä paljon hyviä kontakteja”, kertoo Riihitupa. "Miss MP -kisat eivät ole kuitenkaan mitkään tavalliset kauneuskilpailut, vaan haemme oikealla asenteella varustettua neitoa, joka suhtautuu intohimoisesti kaksipyöräisiin".

Oletko sinä hakemamme henkilö?

Hakemusten perusteella valitaan 10 kilpailijaa. Kilpailuun etsitään energisellä asenteella varustettua näyttävää neitoa, joka tuntee olonsa kotoisaksi niin lavalla kuin kamerankin edessä. Jo perinteeksi muodostunut kilpailu toteutetaan tyylillä, eikä siinä nähdä bikinikierrosta. Finalistien pitää päästä lauantaina 13.1.2018 kuvauksiin Helsinkiin ja MP-messujen yhteydessä näytösharjoituksiin ja kilpailuun torstaista sunnuntaihin 1.-4.2.2018. Kaikille kilpailijoille on varattuna hotellimajoitus Messukeskuksen Holiday Inn -hotellista torstaista lauantaihin, voittajille lisäksi lauantaista sunnuntaihin.

Hakemuksen voi lähettää missmp2018@messukeskus.com Liitä mukaan tuore kasvo- sekä kokovartalokuva. Kerro hakemuksessasi ainakin seuraavat asiat:

-Nimi

-Ikä (vähintään 18-vuotta)

-Harrastukset

-Työ / Koulu

-Mahdollinen aiempi kokemus kuvauksista ja promootiotöistä

-Miksi haet mukaan juuri Miss MP -kilpailuun

-Mielestäsi upein moottoripyörä

-Mikä tekee sinusta loistavan persoonan

-Yhteystietosi

Hakuaika päättyy 22.12.2017 ja valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 29.12.2017.



MP-messuilla on Euroopan suurin sisäkoeajorata

MP 18 -messut järjestetään perjantaista sunnuntaihin 2. – 4.2.2018 Messukeskuksessa Helsingissä. Tapahtuman järjestää Messukeskus yhteistyössä Teknisen Kaupan liiton Moottoripyöräjaoston kanssa nyt 13. kertaa. MP-messuilla esitellään uudet moottoripyörät ja parhaat vaihdokit sekä ajovarusteita ja -tarvikkeita. Petrol Circus Custom Bike Show’ssa on esillä rakennetut moottoripyörät. MP-messuilla pääsee koeajamaan moottoripyöriä Euroopan suurimmalla sisäkoeajoradalla. Vuonna 2017 messuilla vieraili 59 000 moottoripyöräilystä kiinnostunutta, koeajoja tehtiin yli 1 200. Messuille osallistui 199 näytteilleasettajaa.



Messut ovat avoinna: perjantaina 2.2. klo 10-20, lauantaina 3.2. klo 9-20 ja sunnuntaina 4.2. klo 10-17

Kuvia: http://mediabank.messukeskus.com

Lisätietoja Miss MP –kilpailusta, Helena Riihitupa, puh. 040 847 8650, helena.riihitupa@gmail.com

MP-messuista, tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

www.mpmessut.fi #mpmessut