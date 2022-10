Missale Aboense on nyt digimuodossa!

Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus on digitoinut suurimman aarteensa, Missale Aboensen, ja koonnut Missalen tarinan verkkonäyttelyksi.



Turun hiippakuntaa varten toimitettu, vuonna 1488 painettu messukirja on kirjahistoriallinen merkkiteos. Se on paitsi ensimmäinen Suomea varten painettu kirja ja maamme ainoa inkunaabeli (ennen vuotta 1501 painettu kirja), myös ehkä korkeatasoisin kirjapainotuote, joka maatamme varten on koskaan tehty.

Missale Aboense on yli 500-sivuinen alttarilla pidettäväksi tarkoitettu täys-missale (missale plenum), joka sisältää kaikki messussa tarvittavat osat. Missalen säilyminen tähän päivään asti on pienoinen ihme, sillä 1500-luvun uskonpuhdistuksen jalkoihin jäänyt maamme keskiajan kirkollinen kirjallisuus on suurelta osin hävinnyt.

Missale Aboense, ja etenkin sen pergamentille painettu versio, on ulkoasultaan loistelias. Sen valmistuksessa on käytetty mustaa ja punaista mustetta, minkä jälkeen tekstiin on lisätty käsin sinisiä ja punaisia alkukirjaimia. Koristeellisten alkukirjainten värityksessä on lisäksi käytetty lehtikultaa.

Jyväskylän Missalen kaltaisia pergamentille painettuja irtolehtiversioita on Jyväskylän kappaleen lisäksi säilynyt ainoastaan kaksi. Yksi löytyy Helsingistä Kansalliskirjaston kokoelmista ja toinen Tukholman kuninkaallisesta kirjastosta. Jyväskylän kappaletta säilytetään Kanavuoren Kokoelmakeskuksessa. Missale Aboensea on säilynyt alkuperäisessä sidoksessaan vain yksi kappale, tosin vaillinaisena. Tätä alun perin Halikon seurakunnalle kuulunutta Missalea säilytetään Kööpenhaminan kuninkaallisessa kirjastossa.

Missale Aboense saapui Jyväskylään 1930-luvulla, jolloin Helsingin yliopiston kirjasto lähetti toisen hallussaan olevista pergamenttikappaleista silloisen Kasvatusopillisen korkeakoulun kirjastoon säilytystä varten. Jyväskylän yliopiston kirjaston omaisuudeksi Missale Aboense luovutettiin lahjoituskirjalla vuonna 1974 kirjaston uudisrakennuksen vihkiäisjuhlassa. Missalen tarina digitaaliseen muotoon jatkuikin luontevasti juuri nyt, kun Jyväskylän yliopiston kirjastorakennus on peruskorjauksen myötä astunut uuteen vaiheeseen.

Missalen digitointiprojektiin osallistui neljän hengen työryhmä Avoimen tiedon keskuksesta. Silkkipaperisiin pusseihin säilötyt irralliset pergamenttilehdet ja -vihkot otettiin kääreistään yksi kerrallaan kuvausta varten. Varsinaista sivunumerointia ei Missalen valmistusaikana vielä käytetty, joten haasteena olikin kuvata ja säilyttää sivut oikeassa järjestyksessä.

Varsinainen kuvaus kesti intensiiviset kaksi päivää, minkä jälkeen oli vuorossa suurin työ, eli kuvien käsittely ja numerointi sekä verkkonäyttelyn suunnittelu ja toteutus. Kaiken kaikkiaan Missale-projekti kesti tammikuusta 2022 syyskuun 2022 loppuun.

Missale Aboensen verkkonäyttely julkistettiin Tutkijoiden yössä perjantaina 30.9. Verkkonäyttelyyn voit tutustua osoitteessa missale.jyu.fi

Lisätietoja:

Informaatikko Outi Montonen-Guillou, Avoimen tiedon keskus, +358 50 4701178, outi.m.montonen-guillou@jyu.fi