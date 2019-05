Missejä, meripelastusta ja Samuli Edelmann

Ohjusvene Naantaliin messuvierailla on mahdollisuus tutustua kaikkina kolmena messupäivänä rajattuina kellonaikoina. Messujen ohjelmalavalla nähdään jälleen Fashion Teamin muotinäytöksiä ja messujen päätteeksi kruunataan Miss Model of the World -osakilpailun voittaja. Messujen avajaisia vietetään perjantaina klo 16.00, jolloin messut avaa kansanedustaja Vilhelm Junnila. Messujen avauspäivää juhlistetaan klo 22.30 flyboard-taituri Vadim Nekhaevin led-valonäytöksellä.

Naantalin edustalle rakennetaan viikonlopun ajaksi rata näytösajoja varten ja yleisöveneitä pyydetäänkin huomioimaan, että väylä Naantalin rantaan on ajoittain suljettu. RaceWKND:in juniori-formulat ajavat radalla messujen aikana viisi näytöskilpailua. Lauantaina klo 16.30 messuilla kastetaan Naantalin Meripelastusseuran uusi apuvene ja lauantai-ilta huipentuu Kaivohuoneen messubileisiin, jossa juhlatunnelmasta vastaa Samuli Edelmann. -Liikenneruuhkien välttämiseksi toivomme messuvieraiden käyttävän Muumiparkkia autojen pysäköintiin. Muumiparkista kulkee linja-auto messualueelle non-stoppina. Paras vaihtoehto saapua Naantaliin ensi viikonloppuna on julkinen liikenne, jos siihen vain on mahdollisuus, Tuomas Levanto toteaa. Naantalin Venemessuille on yleisöllä vapaa sisäänpääsy. Messut ovat avoinna perjantaista sunnuntaihin 24.-26.5.2019. KUTSU: Naantalin Venemessujen lehdistötilaisuus pidetään torstaina 23.5. klo 14.00 Naantalin Vierasvenesataman ravintolassa (Nunnakatu 18, Naantali). Tilaisuudessa paikalla näytteilleasettajien edustajia kertomassa mm. Sikariveneestä, venealan markkinatilanteesta ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n uudesta roskienkeruuveneestä. Litteenä kuva Skater 388 -veneestä. Kyseessä on Euroopan nopein vene ja samalla nopein vene mitä Suomessa on koskaan nähty. Lisätiedot: Ville Vuorio, tiedotus, 0400 932 235 Tuomas Levanton, toimitusjohtaja, 040 413 4143 www.naantalinvenemessut.fi

