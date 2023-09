Mistä feminismissä todella on kysymys

Kirja ravistelee vanhakantaisia ajatuksia ja selittää perinpohjaisesti ja jokaiselle ymmärrettävästi, miksi jokaisen pitäisi uskaltaa olla ylpeästi feministi.

Helposti lähestyttävä kirja kertoo historian kautta tasa-arvoliikkeen eri aalloista ja selvittää intersektionaalisen feminismin käsitettä. Se antaa myös konkreettisia esimerkkejä arkielämän feminismistä ja patriarkaatin aiheuttamista ongelmista – feminismin kritiikkiä unohtamatta.





Johanna Frondelius on toimittaja ja tietokirjailija. Hän on julkaissut aiemmin teokset Mokaamalla menestykseen sekä New York – Maailman paras shithole city.

Johanna Frondelius

Feminismiä ihan kaikille

Ilmestyy 19.9.2023

myös e- ja äänikirjana