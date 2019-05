Mitä finanssiala lobbaa hallitusohjelmaan – materiaalit tarjolla kaikille

Asuntolainojen vastineeksi löytyy myös säästöjä ja sijoituksia 27.4.2019 08:00:00 EEST | Tiedote

Joka toisella suomalaisella on jotain lainaa. Tyypillisimmin se on asuntolainaa, jollaista on 29 prosentilla. Lainan vastapainoksi useimmilla on myös säästöjä ja sijoituksia. Kotitalouksilla, joilla lainaa on yli 250 000 euroa, säästöjä ja sijoituksia on 80 prosentilla. Tiedot selviävät Finanssiala ry:n teettämästä Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat -tutkimuksesta.