Mitä jos Liisa olisikin trans? Juno Dawsonin Ihmemaa on silmiä avaava tutkimusmatka nuoren transnaisen mieleen

Haluatko ymmärtää paremmin sukupuolten moninaisuutta? Arvostetun brittikirjailijan ja transaktivistin Juno Dawsonin romaani Ihmemaa (Gummerus) on ajankohtainen ja samaistuttava Liisa Ihmemaassa -tulkinta identiteetistä ja itsensä hyväksymisestä. Kirja nousi Booksellerin YA-palkinnon shortlistille.

Alice on 17-vuotias transnainen, jonka ihastus Bunny katoaa mystisesti yhdessä vietetyn yön jälkeen. Selvittäessään Bunnyn liikkeitä Alice löytää salaperäisen kutsun Ihmemaahan, eliittinuorten hedonistisiin ökyjuhliin. Löytääkö hän Bunnyn sieltä? Vai etsiikö hän oikeastaan itseään?

"Minulla on seurannassa joka ainoa transsukupuolinen julkkis, penslaan somessa heidän elämänsä rääppeitä pikku sudilla kuin mikäkin arkeologi ja kaivelen viitteitä siitä, että heillä on ihan tavallisia parisuhteita ihan tavallisten ihmisten kanssa. Että heillä on kumppani, joka poseeraa mielellään kuvissa sen sijaan, että lähettelisi vain kasvottomia kalukuvia. Etsin jotakin todisteita siitä, että tulevaisuudessa on tilaa minulle.”

Juno Dawsonin riemastuttavan terävällä tyylillä kirjoitettu Ihmemaa on romaani mielenterveydestä, panseksuaalisuudesta, ulkonäköpaineista ja itsensä arvostamisesta. Samalla se on raju, viihdyttävä ja herkullinen tarina viikonlopun mittaisista mysteeribileistä, joiden karnevaalitunnelmaa varjostavat salaisuudet.

”Mukaansatempaava tarina ylettömyydestä, itsensä hyväksymisestä ja psykoottisista seurapiiriperhosista” – Attitude

Juno Dawson on menestynyt ja palkittu kirjailija, käsikirjoittaja, toimittaja ja kolumnisti, joka on kirjoittanut mm. Glamouriin ja Guardianiin. Hänen ensimmäinen suomennettu romaaninsa, muotimaailman rumaa puolta tarkasteleva Mallikappale voitti YA Book Prizen vuonna 2020. Suorapuheisena transaktivistina tunnettu Dawson asuu Brightonissa ja kuuluu Club Silencio -queer-kabareekollektiiviin. Vuonna 2014 hänet valittiin seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustavan Stonewall-hyväntekeväisyysjärjestön roolimalliksi.

Juno Dawson: Ihmemaa

alkuteos Wonderland

suomentanut Aura Nurmi

312 sivua

Äänikirja ilmestyy 1.3., lukijana Heljä Heikkinen

