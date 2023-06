Mitä kuuluu? No siis tosi hyvää. Schitt's Creekin käsikirjoittajan riipaisevan hauska esikoisromaani

Palkitun käsikirjoittajan omaelämäkerrallinen esikoisromaani kertoo 29-vuotiaasta Maggiesta, joka on rahaton, jonka väitöskirja jumittaa ja jonka avioliitto kesti yhteensä vaivaiset 608 päivää – mutta hänelle kuuluu hyvää, siis ihan tosi hyvää.

Maggie alkaa maanisesti harrastaa, seikkailee nettideittailun maailmassa ja flirttailee myös biseksuaalisuuden kanssa, velloo terapiassa ja sekalaisessa seurassa – kunnes vastuullisuuden hetki koittaa.

Romaani on ollut menestys angloamerikkalaisella alueella, vaikka se on vasta ilmestynyt sielläkin. Sitä on verrattu huumoriltaan Schitt's Creek- ja Broad City- tv-sarjoihin. Romaani oli muun muassa Marie Claire -lehden kuukauden nosto helmikuussa. Vaikuttaja Laura Friman kirjoitti siitä: "Monica Heiseyn debyytti on kuin 368-sivuinen stand up -keikka, tikahduttavan ja läkähdyttävän humoristinen tarina eronjälkeisestä kaaoksesta. Pikimusta huumori on pistämätöntä ja hullunhauska romaani on sanailun juhlaa. Naurun seassa on koko ajan myös itkua, koska, no, elämä."

Monica Heisey on Lontoossa asuva kanadalaissyntyinen koomikko ja palkittu käsikirjoittaja ja toimittaja. Hän on kirjoittanut muiden muassa The New Yorkeriin, The New York Timesiiin, Vogueen ja The Guardianiin. Hän on myös käsikirjoittanut kansainvälisesti huippusuosittuja komediasarjoja, kuten Schitt’s Creek ja Workin’ Moms. No siis tosi hyvää on hänen esikoisromaaninsa. Romaanin suomentaja Terhi Kuusisto on itsekin julkaissut juuri romaanin Mehiläisten kaupungit.

Monica Heisey on kutsuttu syksyllä vierailulle Helsinkiin.

Monica Heisey:

No siis tosi hyvää

Aula & Co (Really Good, Actually, 2023)

Suomentanut Terhi Kuusisto