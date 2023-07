Mitä omalla pihalla saa tehdä?

Yhtiön yhtiöjärjestys on sama kuin talon oma laki. Mikäli piha-alueesta ei siellä ole mainintaa, on piha yhtiön hallinnassa. Jos taas piha-alueen kerrotaan nimenomaisesti kuuluvan osakkaalle tai olevan osa asuntoa, on piha osakashallinnassa.

Rivitaloissa on pääosin osakkaalla vain käyttöoikeus huoneistokohtaiselle piha-alueelle. Silloin sitä tulisi hoitaa ja käyttää kuin omaa pihaa, mutta sen toimenpiteet ovat hyvin rajoitetut. Pihalle ei saa esim. istuttaa pensaita, kukkia tai puita ilman yhtiön lupaa, eikä myöskään kaataa pihalla kasvavia puita. Jos piha on osakkaan hallinnassa, hänellä on siellä melko laaja muutostyö- ja puuhasteluoikeus. Rajana oikeudelle on mahdollinen vaikutus esimerkiksi yhtiön julkisivuun tai naapureihin. Tästä esimerkkinä katetun pation tai pihavajan rakentaminen. Osakkaan hallintaoikeus ei siis anna automaattisesti lupaa rakentaa mitä vain, vaan tällaisiin toimiin tarvitaan lupa myös yhtiöltä ja mahdollisesti rakennusvalvontaviranomaiselta.

Piha-alueita koskevia päätöksiä on erilaisia ja päätöksentekokin vaihtelee. Yhtiön piha-aluetta koskevissa asioissa toimivalta on pääsääntöisesti hallituksella. Epätavallisissa tai laajakantoisissa asioissa tai jos päätöksellä on olennaisia vaikutuksia asumiseen, on asiasta päätettävä yhtiökokouksessa.

Muistilista pihan toimille:

Varmista aina ensin onko sinulla pihalle hallinta- vai käyttöoikeus Selvitä tarvitaanko toimenpiteeseen lupa yhtiöltä ja mahdollisesti viranomaisilta Pyydä yhtiöltä lupa ajoissa. Pienemmissä riittää hallitus, merkittävissä yhtiökokous. Tee muutostyöilmoitus ennen toimenpiteeseen ryhtymistä, jos sellainen tarvitaan.

Hyvin hoidettu ja kaunis piha on erinomainen käyntikortti taloyhtiölle. Se luo myös viihtyisyyttä ja hyvinvointia asukkaille. Osakkaalla on tästäkin huolimatta velvollisuus selvittää oikeutensa pihan viihtyisyyden luomiseksi.