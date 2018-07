Mitä on tulevaisuuden teatteri? Nuori Näyttämö -päätösfestivaali vastaa kysymykseen Tampereella 4.–5.8. 2018

Tampereen Teatterikesän lähtölaukauksena vietettävä Nuori Näyttämö -festivaali tuo nähtäväksi Suomen eturivin näytelmäkirjailijoiden Pipsa Longan, Gunilla Hemmingin ja Veikko Nuutisen uudet näytelmät. Kolmen kantaesitystekstin sekä ruotsalaisen Rasmus Lindbergin näytelmän esittäjinä ovat nuorten teatteriryhmät eri puolilta Suomea. Teokset nähdään Tampereen Työväen Teatterissa 4.–5. elokuuta.

Lisäksi festivaalilla kantaesitetään yhteispohjoismainen, maahanmuuttoaiheinen teos Nevadaland. Topi Marinin ohjaama esitys nähdään Tampereen Ylioppilasteatterissa lauantaina ja sunnuntaina. Käsikirjoituksesta vastaa kolme nuorta ammattidramaturgia Suomesta, Ruotsista ja Norjasta, ja esiintyjinä on nuoria niin ikään kolmesta Pohjoismaasta. Esityskieli on englanti.

Tapahtuma huipentuu sunnuntaina 5. elokuuta julkistettaviin tulevaisuuden teatterin teeseihin, jotka ovat laatineet nuoret suomalaiset teatteriaktiivit.

Työväen Näyttämöiden liiton organisoima valtakunnallinen Nuori Näyttämö -hanke yhdistää nuoret teatterintekijät työskentelemään yhdessä ammattiteattereiden kanssa. Hanke tuottaa uutta näytelmäkirjallisuutta ja tuoreita avauksia teattereiden ohjelmistoihin. Konsepti toteutetaan nyt Suomessa toista kertaa.

Vuosina 2016–2018 toteutettavaan Nuori Näyttämö -hankkeeseen osallistuvat seuraavat ammattiteatterit: Suomen Kansallisteatteri, Helsingin Kaupunginteatteri, Tampereen Työväen Teatteri, Kotkan kaupunginteatteri, Kemin kaupunginteatteri sekä Mikkelin Teatteri ja Varkauden Teatteri.

Tälle kierrokselle tilatut uudet näytelmätekstit ovat Pipsa Longan Tuntemattoman eläimen jäljet, Veikko Nuutisen On isis ja Gunilla Hemmingin Carmina. Neljäs teksti on ruotsalaisen Rasmus Lindbergin kirjoittama Sannas sanna jag, suomennettuna Ainon aito mä.

Näytelmistä ilmestyy ntamon kustantamana antologia Viisi näytelmää – Fem pjäser, joka sisältää myös englanninkielisen Nevadaland-tekstin.

Hankkeessa on mukana 27 nuorten ryhmää, lähes 500 nuorta teatterinharrastajaa, ja se tavoittaa yli 10 000 katsojaa.





Ohjelma:

Lauantai 4.8.2018

Kellariteatteri klo 11.00

Harrastajateatteri Henkireikä, Haukivuori: Tuntemattoman eläimen jäljet

Käsikirjoitus: Pipsa Lonka, ohjaus: Sanna Saloviin

Millaista on kohdata kuoleman outous ja toisaalta jokapäiväisyys? Näytelmä katsoo elämisen suruun kuin luupin läpi ja nostaa eteemme kiteytyneitä hetkiä nuoren tytön elämästä, kun hän kohtaa ensimmäisen kuolemansa.

Eino Salmelainen klo 12:30

Teatteri Koomaa, Keminmaa: On isis

Käsikirjoitus: Veikko Nuutinen, ohjaus: Hanna Littow

On isis on näytelmä alkavasta vanhemmuudesta. Onko isyys ihana vallankumous vai synkkä elinkautistuomio? Mies alkaa nähdä ympärillään hirviöitä – toisia isiä, joihin on mahdoton samaistua.

Kellariteatteri klo 15:00

Kotkan Nuorisoteatteri:Tuntemattoman eläimen jäljet

Käsikirjoitus: Pipsa Lonka, ohjaus: Henni Kiri

Näytelmä tarjoaa sydänjuuria ravistavan kauniin kielimaailman. Esityksessä viipyilllän hetkissä ja kerrotaan siitä, kuinka elämän rajallisuus kiinnittää meidät elämän arvoon ja kauneuteen.

Eino Salmelainen klo 17:00

Squad#1, Tampere: Ainon aito mä

Käsikirjoitus: Rasmus Lindberg, ohjaus: Netta Neva, Janita Sorvamaa

Näytelmä on nuoren tytön tragikoominen kasvutarina. Painostavassa uskonyhteisössä elävä Aino ei näe elämässään valonpilkahdusta. Sitten kuvaan astuu arvaamaton voimahahmo, Ainon aito mä.

Tampereen ylioppilasteatteri klo 20:00

Pohjoismainen esiintyjäryhmä: Nevadaland (kantaesitys ja ensi-ilta)

Käsikirjoitus: Otto Sandqvist (Suomi), Felicia Ohly (Ruotsi), Agate Øksendal Kaupang (Norja)

Ohjaus: Topi Marin

Pohjoismaat ovat perustaneet uuden kukoistavan Nevadaland-nimisen valtion. Sitä ympäröivät hitaasti romahtavat yhteiskunnat. Nevadaland on rakennuttanut muurin maansa rajoille taatakseen hyvinvoinnin ja turvallisuuden. Se haluaa pitää itsellään luonnon, rikkaudet ja tietämyksen. Hallinto on luvannut laajentaa aluetta muurin ulkopuolelle, kunhan aika on oikea. Tullaanko tätä lupausta koskaan lunastamaan?

Pohjoismaisesta tuotannosta vastaavat:

Työväen Näyttämöiden liitto/TNL, Nuori Näyttämö -hanke

www.nuorinayttamo.info

Riksteatern, LÄNK, Ruotsi

www.lank.riksteatern.se

Det Norske Teatret, Den Unge Scenen, Norja

www.dus.as

Rahoittajat: The Nordic Cultural Fond, Nordic Culture Point, Nordbuk





Sunnuntai 5.8.2018

Tampereen ylioppilasteatteri klo 11:00

Pohjoismainen esiintyjäryhmä: Nevadaland

Eino Salmelainen klo 14:00

Tapiolan musiikkilukio, Espoo: Carmina

Käsikirjoitus: Gunilla Hemming, ohjaus: Anna Marin, Tuula Tikkanen

Carmina on nuoren naisen tarina tehokkuutta ja menestystä ihannoivassa ajassa. Carmina on myös tarina yksinäisyydestä, oman paikan ja merkityksen etsimisestä sekä menestyskuplan puhkeamisesta.

TTT, Klubi, klo 16:00 –17:30

Murros-foorumi ja festivaalin päätös

Mitä nuoret tahtovat teatterista? Millaista teatteria nuorten mielestä kannattaa tehdä? Millainen teatteri puhuttelee, on arvokasta? Mikä on teatterin muoto ja tarkoitus? Miten teatteri pysyy hengissä? Pitääkö sen pysyä hengissä?

Murros-foorumissa nuoret teatterintekijät pohtivat erilaisista näkökulmista teatteritaiteen tulevaisuutta. Nuorten työskentelyä mentoroi teatteriohjaaja ja näytelmäkirjailija Elina Kilkku. Työskentely päättyy nuorten laatimiin teatteriteesien julkaisemiseen. Teesit annetaan tiedoksi kaikille Suomen ammattiteattereiden johtajille.Työskentelyn fasilitoi graafisesti Raquel Benmergui, jonka piirtämä esitys on nähtävillä TTT:n isossa aulassa Tampereen Teatterikesän ajan.

Lipunmyynti: Ennakkovaraukset paivi@tnl.fi Liput 10 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.

La 4.8. Eino Salmelainen klo 10-17/Tampereen Ylioppilasteatteri klo 18-20

Su 5.8. Tampereen Ylioppilasteatteri klo 10-11/Eino Salmelainen klo 12-14





Yleinen festivaali-informaatio

Tuottaja Inke Rosilo

040 560 8607

nn@tnl.fi

Tuottaja Päivi Vuorinen

044 536 1234

paivi@tnl.fi

Toiminnanjohtaja Annukka Ruuskanen

050 540 3802

annukka@tnl.fi

Informaatio Nevadaland-esityksestä

Tuottaja Sunna Maijala

040 620 9308

sunnamai@gmail.com

Nuori Näyttämö -hankkeen pääjärjestäjä Työväen Näyttämöiden Liitto r.y.

www.tnl.fi

Valokuvapyynnöt: Päivi Vuorinen paivi@tnl.fi