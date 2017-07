Mitä pidempi kausi, sitä halvempi matka

28.7.2017 11:14 | HSL Helsingin seudun liikenne

HSL kannustaa lataamaan pidempiä kausia - kanta-asiakkaat matkustavat halvemmalla.

Mitä pidemmän kauden asiakas lataa HSL:n matkakorttiin, sitä halvemmalla ja helpommalla hän pääsee. Kausilippujen halvemman hinnoittelun tavoitteena on sujuvoittaa liikennettä ja palkita kanta-asiakkaita. Se on mahdollista, koska HSL:n omistajakunnat tukevat merkittävästi omien asukkaidensa liikkumista joukkoliikenteellä.

”Haluamme, että kanta-asiakkaamme saavat kaiken hyödyn irti kausilipustaan. Mitä pidemmän kauden asiakas ostaa, sitä edullisempi on päiväkohtainen hinta. Säästöä syntyy jo kolmen edestakaisen kertamatkan jälkeen”, sanoo HSL:n asiakkuus- ja myyntiosaston johtaja Mari Flink.

”Lataamalla koko vuoden kauden kerralla matkustaa jo kuukauden maksutta verrattuna kuukausittaisiin kausiostoksiin. Lisäksi ei tarvitse koko ajan miettiä, onko lippu voimassa vai ei.”

HSL myy kahdenlaisia matkakortteja

Henkilökohtaisen matkakortin voivat saada HSL-alueen ja kehyskuntien asukkaat sekä HSL-alueella asuvat opiskelijat, eläkeläiset ja invalidit. Lasten matkakortin voi hankkia 7-16-vuotiaalle. Tälle kortille voi ladata sekä kautta että arvoa. Uusi kortti maksaa 5 euroa, ja sen saa HSL:n palvelupisteistä esittämällä ajokortin, passin tai henkilökortin. Matkakortin voi myös tilata verkkokaupasta verkkopankkitunnuksilla, toimitusaika on noin 5 arkipäivää.

Haltijakohtaisen matkakortin aikuiselle tai 7-16-vuotiaalle lapselle voi hankkia kuka tahansa asuinpaikasta riippumatta HSL-alueella tehtäviä matkoja varten, ja sitä voi käyttää yhteisesti esimerkiksi perheenjäsenten, kaveri- tai matkaporukan kesken. Kortti maksaa 5 euroa, ja sen voi hankkia ja siihen ladata arvoa kaikissa HSL-alueen R-kioskeissa, useissa kaupoissa, kioskeissa ja HSL:n omissa palvelupisteissä. Koska HSL-omistajakunnat eivät tue haltijakohtaista matkakorttia, sille ladatut kaudet ovat kalliimpia kuin henkilökohtaisessa matkakortissa.

HSL kampanjoi 31.7. alkaen parin viikon ajan pidempien kausien puolesta mobiili-, facebook- ja ulkomainonnassa, pysäkkijulisteissa, metroasemilla sekä metrojen ja raitiovaunujen näytöillä. Kampanjasivun ja laskurin osoite on hsl.fi/pitkasuhde

