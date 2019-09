Mitä saadaan, kun yhdistetään älyteknologia, vastuullisuus, suomalainen suunnittelu ja valmistus sekä paras työpaikka? Vastaus on VERTO

Sastamalassa valmistetaan paikallisin voimin Suomessa suunniteltuja huoneistokohtaisia Verto -vedenmittausjärjestelmiä työilmapiirissä, joka hakee vertaistaan. Vaatimattomaksi tavoitteekseen Verto on asettanut olla Suomen paras työpaikka. Osoituksena tästä Sastamalan pääkonttorin seinää koristaa Great Place to Work -sertifiointi. Pieni viidentoista työntekijän yritys haluaa vaikuttaa suomalaisten vedenkäyttöön teknologian keinoin. Verto –markkinoiden älykkäin vedenmittausjärjestelmä -palvelulle myönnettiin keväällä 2019 myös Avainlippu.

Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Vercon Oy:n eli tuttavallisemmin Verton toimitusjohtaja Marko Paasu näkee yrityksen henkilökunnassa sellaista voimaa ja yhteishenkeä, mikä on harvinaista nykypäivän liiketoiminnassa.

- Yrityskulttuurin kehittäminen on yksi Verton strategisista kulmakivistä. Palkinnoksi panostuksesta yhteiseen tavoitteeseen Vertolle myönnettiin Great Place to Work -sertifiointi. Henkilökunta osallistui Trust Index -tutkimukseen kesäkuussa 2019. Sertifioinnin edellytyksenä on, että kyselystä saatava Trust Index -tulos on vähintään 70 prosenttia. Siksi kyselyn perusteella saatu 90 prosentin tulos on äärimmäisen hieno.

- Suomalaisten vedenkulutukseen vaikuttaminen saattaa tuntua mahdottomalta ajatukselta. Asiantuntijamme ovat yli 35 vuoden ajan seuranneet vedenkulutusdataa Suomessa ja tulokset osoittavat, että tämä ei ole mahdotonta, Paasu sanoo.

Suomalaiset viettivät vuoden 2019 maailman ylikulutuspäivää 5. huhtikuuta. Suomalaiset siis kuluttivat vuoden luonnonvarat lähes neljä kuukautta maapallon keskiarvoa nopeammin. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran mukaan asuminen, ruoka ja liikkuminen muodostavat yhdessä yli 70 prosenttia kotitalouksien ilmastovaikutuksista asumisen vaikutusten ollessa suurimpia yhdessä liikkumisen kanssa. Lämmin vesi on taloyhtiöiden ja kotien suurin yksittäinen energiansyöppö. Veden lämmitys kun vie noin 30 prosenttia koko taloyhtiön lämmitysenergiasta.

- Eniten vedenkäyttöön vaikuttavat meidän jokaisen henkilökohtaiset kulutustottumukset. Suomalainen kerros- ja rivitaloasuja kuluttaa vettä keskimäärin 155 litraa päivässä. Verto -kodissa huoneistokohtaisen digitaalisen näytön avulla asukas voi tarkkailla vedenkulutustaan esimerkiksi saunareissun ajalta. Siten hän voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, paljonko kuluttaa vettä. Verto -kodeissa vedenkulutus on vuosikymmenten vedenkulutustiedon perusteella laskenut 30% keskikulutukseen verrattuna. Verton ammattilaisten avustuksella energiansäästö on mahdollista jokaisessa taloyhtiössä ympäri Suomen, Paasu sanoo.