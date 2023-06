Mitä sinä oikeasti tiedät läheisistäsi?

Pekka Haarakosken elämä on asettunut syviin ja muuttumattomiin uomiinsa. Vastuullista työtä tasapainottaa edesvastuuton isä, jonka hän luuli jättäneensä tarpeettomana taakseen, kunnes isä vuosien jälkeen ottaa yhteyttä ja kertoo olevansa elämän loppusuoralla.

Jokin isän puhelussa saa Pekan kuittaamaan käyttämättömät lomapäivät ja suuntaamaan halpalentoyhtiön siivin kohti Málagaa. Perillä häntä odottaa paperiton kodinhoitaja, korttiringillinen eläkeläisiä, muovikassillinen käteistä rahaa, sotkuinen kuolinpesä ja keskeneräinen Rojekti. Isän toiveet jäävät kuulematta, mutta hänen ystäväpiirinsä tietää, miksi Pekka kutsuttiin paikalle.

Islannissa purkautuva tulivuori hiljentää Euroopan taivaat ja sekoittaa paluumatkasuunnitelmat. Pekalle jää ainoaksi vaihtoehdoksi junamatka halki Euroopan jesarilla ja nippusiteillä viritelty tuhkauurna kainalossa. Matkalla on hyvin aikaa koota ajatuksia ja suvun palapelin palasia ja ehkäpä asetella myös omaa elämää uusille raiteille.

Oliko kirjan kirjoittamisessa kohtia, jotka olivat erityisen mukavia tai erityisen vaikeita?

”Vastaus molempiin on kyllä. Tässä kirjassa on muutama kohtaus, joita piti kirjoittaa kuukausia, ja toisia, jossa lähes hykertelin. Ainahan kirjoittaja kirjoittaa paitsi lukijoille, myös itselleen, ja Tuhkissa on ainakin kolme kohtausta, joiden toivon kovasti olevan lukijoille mieleen. Yksi sijoittuu saksalaiseen kapakkaan, toinen hämärän peittämälle norjalaiselle vuonolle, ja kolmas Málagaan. Monen vuoden taivallus on minulta ohi, mutta Pekka Haarakosken pitkä junamatka kaukaa kotiin on nyt lukijoiden saatavilla.”

Aiemmat kirjat englanniksi

Tuhkat on Heikki Hietalan kolmas teos, mutta ensimmäinen, jonka hän kirjoitti suomeksi. Sitruuna Kustannus on aiemmin julkaissut Hietalan kirjat Hotelli Tulagi (Tulagi Hotel) sekä Viisto valo - novellilajitelma (Filtered Light and Other Stories), jotka hän kirjoitti ja julkaisi alun perin englanniksi Englannissa ja Yhdysvalloissa. Hotelli Tulagin oikeudet on myyty Viroon.

Heikki Hietala on tietojenkäsittelyn lehtori Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan englantilainen filologia. Hietala on innokas brittikomedian ystävä ja Monty Python -asiantuntija ja harrastaa sotahistoriaa sekä populaarikulttuuria. Hän tilasi MAD-lehden yhdentoista vuoden vaikutuksille alttiissa iässä, mikä varmaankin selittää aika monta asiaa. Hietala asuu Klaukkalassa perheensä kanssa.

Heikki Hietala on voittanut Flash500-lyhytnovellikilpailun novellillaan ”Lord Stanton’s Horse” ensimmäisenä ei-natiivina englanniksi kirjoittavana. Toinen hänen lyhyistä novelleistaan, ”Yessirree”, oli 25 parhaan joukossa samassa kilpailussa toukokuussa 2010. Novelli "The Campsite” sai kunniamaininnan Global Short Stories -kilpailussa maaliskuussa 2010 ja julkaistiin antologiassa 2011. Antologioissa on julkaistu yhteensä kymmenkunta novellia.

Heikki Hietala: Tuhkat

Saatavana sekä painettuna että äänikirjana. Äänikirjan lukee Jukka Pitkänen.

E-kirja julkaistaan heinäkuussa.

