Mitä tapahtui keikarille? Jadetikarin arvoitus -dekkari sijoittuu 1800-luvun alun Englantiin.

Miksi dinosauruksia ei enää ole, mutta muurahaisia on? Kirja esittää teorian. 16.8.2023 10:07:40 EEST | Tiedote

Liu Cixinin Muurahaisia ja dinosauruksia on vaihtoehtohistoria, satiirinen taru, poliittinen allegoria ja ekologinen varoitus. Liu Cixin on kulttikirjailija, joka kirjoittaa luonnontieteellisiin faktoihin perustuvia teorioita. Muistoja planeetta Maasta -trilogiaa (Kolmen kappaleen probleema, Synkkä metsä ja Kuolema on ikuinen) on ylistänyt muun muassa Barack Obama ja George R. R. Martin. Uudessa kirjassaan Cixin esittää teorian muurahaisten ja dinosaurusten liitosta – ja sodasta.