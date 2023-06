Miten identiteetti rakentuu amerikansuomalaisessa kirjallisuudessa? (Kushnir)

Väitöskirja osoittaa, miten kirjailijat kuvaavat identiteetin muodostuvan suomalaisten, amerikkalaisten ja suomalais-amerikkalaisten kulttuurielementtien ja -käytäntöjen, kuten ruokatapojen, kielen, urheilun ja musiikin, jatkuvassa kohtaamisessa, neuvottelussa ja keskinäisessä vaikuttamisessa.

Suomalaisten siirtolaisten jälkeläisten tuottamaa kirjallisuutta on sen runsaudesta huolimatta tutkittu vähän verrattuna muiden etnisten ja maahanmuuttajaryhmien Yhdysvalloissa ja Kanadassa julkaistuun kirjallisuuteen. Kushnirin väitöstutkimus täyttää osaltaan tätä aukkoa.

Kushnir hyödyntää transkulttuurisuuden ja transnationaalisuuden teorioita, erityisesti Mary Louise Prattin (1992/2008) transkulturaation ja kontaktivyöhykkeen käsitteitä. Työssä avataan, millaisia rooleja kulttuurisilla käytänteillä, ruokakulttuurilla, kielellä, urheilulla ja musiikilla on suomalais-amerikkalaisten henkilöhahmojen identiteettien rakentumisessa luovan kulttuurisen fuusion puitteissa.

Ruokakulttuuria tutkitaan Lauri Andersonin novellikokoelmissa Heikki Heikkinen (1995), Misery Bay (2002) ja Back to Misery Bay (2007). Kielen rooleja tarkastellaan ”amerikkalainen plus suomalainen” -identiteettien rakentumisessa Patricia Eilolan kehitysromaaneissa A Finntown of the Heart (1998) ja A Finntown of the Soul (2008).

Urheilun roolia transnationaalisen ja paikallisen identiteetin muotoutumisessa analysoidaan kahdessa novellikokoelmassa, jotka ovat Andersonin Heikki Heikkinen ja Martin Koskelan Welcome to Shadow Lake (1996). Myös musiikin ja identiteetin yhteyttä käsitellään Koskelan teoksessa.

Tutkimus tarkastelee perinteisen ja uuden ruokakulttuurin etnokulttuurisia rajoja, dynaamisia sukupolvienvälisiä suhteita ja Michiganin vahvoja suomalaisia paikallisidentiteettejä. Se valaisee kielten, aksenttien ja nimien rooleja itsemäärittelyssä suomen- ja englanninkielisissä konteksteissä, ja korostaa olympialaisten, talviurheilun ja amerikkalaisten urheilulajien merkitystä Michiganin suomalais-amerikkalaisten identiteettien rakentumisessa.

Väitös kuvaa myös elävän ja nauhoitetun musiikin tärkeyttä Yhdysvalloissa syntyneiden, toisen polven suomalaissiirtolaisten identiteettien muotoutumisessa.

Näiden neljän käytännön analyysi korostaa identiteetin rakentumisen transkulttuurista ja transnationaalista dynamiikkaa ja sen muotoutumista jatkuvassa kohtaamisen, neuvottelun sekä suomalaisten, amerikkalaisten ja suomalais-amerikkalaisten elementtien vaikutussuhteissa.

Väitös korostaa vähemmistökirjallisuuden analysoinnin tärkeyttä, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää kulttuurisia prosesseja Yhdysvalloissa ja muissa monikulttuurisissa yhteiskunnissa.

MA Roman Kushnirin englannin kielen väitöskäsikirjoituksen "“Becoming a Finn” in the United States: The Representations of Foodways, Language, Sports, and Music in the Processes of Identity Formation in Contemporary Finnish American Fiction" tarkastustilaisuus pidetään 16.6. alkaen klo 12.00 päärakennuksen salissa C4. Vastaväittäjänä toimii professori Joel Kuortti (Turun yliopisto) ja kustoksena yliopistonlehtori Helen Mäntymäki (Jyväskylän yliopisto).

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9622-2

https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hum/kivi/vaitostilaisuudet/2023/live-broadcast-dissertation-roman-kushnir

Roman Kushnir, roman.r.kushnir@student.jyu.fi

Taustatietoa:

Roman Kushnir työskentelee Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. Hänen tutkimuksensa keskittyy transkulttuurisen identiteetin rakentumiseen modernissa amerikansuomalaisessa kaunokirjallisuudessa. Hänen kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluvat pohjoisamerikkalaisen maahanmuuton historia, pohjoisamerikkalaiset maahanmuuttajakulttuurit ja -kirjallisuudet, ruokatutkimus, identiteettitutkimus ja etninen tutkimus.