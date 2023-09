Suomen valtionvelka oli viime vuosiin asti pääosin kansainvälisten sijoittajien salkuissa. Vuosina 2021 ja 2022 jakauma ei ole ollut enää yhtä selkeä. Kotimaisten (muiden kuin Suomen Pankin) ja ulkomaisten sijoittajien omistukset ovat pienentyneet 87 miljardista vuonna 2021 noin 79 miljardiin vuonna 2022, kun taas Suomen Pankin omistukset ovat selvästi kasvaneet EKP:n laajamittaisten arvopaperiostojen myötä.



Samaan aikaan määrällisen elvytyksen kanssa Suomen valtionvelka on kasvanut noin 100 miljardista yli 150 miljardiin euroon. Vaikka velan määräkin on kasvanut, keskuspankin osuus on silti noussut merkittävästi. Tämä tarkoittaa, että valtion velasta entistä suurempi osa on valunut Suomen Pankin taseeseen.



Millaisia vaikutuksia keskuspankin suureksi kasvaneella omistusosuudella on ollut Suomen valtionlainojen sijoittajapohjaan ja jälkimarkkinakaupankäyntiin?



Lue koko blogi valtionvelka.fi -sivustolta: https://www.valtionvelka.fi/blogi/miten-keskuspankin-osto-ohjelmat-ovat-vaikuttaneet-valtionlainojen-sijoittajapohjaan-ja-likviditeettiin/